Кудрин придумал, как уменьшить разницу в уровне жизни российских регионов
25 ноября 2017 23:34
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Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин предложил провести эксперименты для уменьшения разницы в уровне жизни в регионах России. Такое предложение он озвучил сегодня в ходе Общероссийского гражданского форума.
— Мы предлагаем новый подход с ЦСР (Центр стратегических разработок. — Прим. ред.): это развитие экспериментов. Давайте начнём, что в ближайшие 20 лет, это период экспериментов. Давайте разным группам регионов предоставим немножко разные права, посмотрим, что из этого получится, — сказал Кудрин.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Комментарии
Политика региона
25 ноября 2017 23:34
Он считает, что нужно дать субъектам разные права в определённых сферах: в образовании, экономике и так далее. Политика региона
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25 ноября 2017 23:27
Об этом она сказала на Общероссийском гражданском форуме (ОГФ). Политика региона
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25 ноября 2017 23:12
Сейчас их бюджетная обеспеченность ниже средней по России. Политика региона
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