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Он считает, что нужно дать субъектам разные права в определённых сферах: в образовании, экономике и так далее.
Кудрин придумал, как уменьшить разницу в уровне жизни российских регионов
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Кудрин придумал, как уменьшить разницу в уровне жизни российских регионов

25 ноября 2017 23:34
151
Он считает, что нужно дать субъектам разные права в определённых сферах: в образовании, экономике и так далее.
Как сообщает life.ru, он считает, что нужно дать субъектам разные права в определённых сферах: в образовании, экономике и так далее.

Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин предложил провести эксперименты для уменьшения разницы в уровне жизни в регионах России. Такое предложение он озвучил сегодня в ходе Общероссийского гражданского форума.

— Мы предлагаем новый подход с ЦСР (Центр стратегических разработок. — Прим. ред.): это развитие экспериментов. Давайте начнём, что в ближайшие 20 лет, это период экспериментов. Давайте разным группам регионов предоставим немножко разные права, посмотрим, что из этого получится, — сказал Кудрин.



Фото: Станислав Красильников/ТАСС

 
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Комментарии



Политика региона
25 ноября 2017  23:34
Он считает, что нужно дать субъектам разные права в определённых сферах: в образовании, экономике и так далее.
Кудрин придумал, как уменьшить разницу в уровне жизни российских регионов
Он считает, что нужно дать субъектам разные права в определённых сферах: в образовании, экономике и так далее.  Политика региона
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25 ноября 2017  23:27
Об этом она сказала на Общероссийском гражданском форуме (ОГФ).
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