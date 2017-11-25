Кудрин придумал, как уменьшить разницу в уровне жизни российских регионов

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Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин предложил провести эксперименты для уменьшения разницы в уровне жизни в регионах России. Такое предложение он озвучил сегодня в ходе Общероссийского гражданского форума.— Мы предлагаем новый подход с ЦСР (Центр стратегических разработок. — Прим. ред.): это развитие экспериментов. Давайте начнём, что в ближайшие 20 лет, это период экспериментов. Давайте разным группам регионов предоставим немножко разные права, посмотрим, что из этого получится, — сказал Кудрин.Фото: Станислав Красильников/ТАСС