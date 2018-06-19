Кремль раскрыл содержание послания Ким Чен Ына Путину
19 июня 2018 22:13
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Однако, по его словам, конкретной информации о встрече глав двух государств в письме не было. «Нет, пока нет», — уточнил Ушаков.
О том, что лидер КНДР Ким Чен Ын написал Владимиру Путину личное послание, стало известно 14 июня. Конверт с письмом передал президенту России председатель северокорейского парламента Ким Ён Нам.
Во время этой встречи Путин также подтвердил, что приглашает Ким Чен Ына посетить Россию.
По его словам, лидер КНДР может выбрать для этого международное событие вроде Восточного экономического форума, который состоится в сентябре, или приехать в другое время без привязки к такого рода мероприятиям. «Можем согласовать это по линии МИДа», — отметил тогда Путин.
Посетить Россию ранее приглашал Ким Чен Ына глава МИД России Сергей Лавров, который посещал КНДР в конце мая.
Ким чен Ын в ответ на это заявил, что хотел бы организовать встречу с Путиным уже в этом году. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что в качестве возможной площадки для этой встречи может выступить ВЭФ, отметив, что этот вопрос еще предстоит проработать.
Фото: twitter.com
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