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Кремль прокомментировал идею отдать Японии два курильских острова

21 января 2019 17:56
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Конкретных планов решения проблемы островов Курильской гряды еще нет, говорить об обмене территорий на мирный договор сейчас рано, заявил Дмитрий Песков.
Как передает РБК, Песков отвечал на вопрос о сообщениях СМИ Японии о том, что Токио согласен заключить мирный договор в обмен на два острова.

По словам пресс-секретаря президента, «каких-либо конкретных вариантов сейчас вообще не существует», а любые заявления просто касаются «запросных позиций, или пожеланий, или рассуждений в СМИ, не более того». «С самого начала президент говорил, что тема заключения мирного договора с Японией — это тема, значительно растянутая по времени. Российская сторона, безусловно, намерена делать все возможное, чтобы это время по возможности сжать, минимизировать», — сказал Песков.

Он добавил, что переговоры находятся на начальной стадии. «Это очень сложная, скрупулезная работа. Она требует участия глав, чем они завтра и займутся», — уточнил пресс-секретарь.

На вопрос, ответит ли президент Владимир Путин отрицательно на предложение японцев отдать острова Шикотан и Хабомаи, Песков ответил, что «эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров».

«Пока никто ничего официально не предлагал», — пояснил он. «Призываем всех быть реалистами, исходить из того, что предстоит искать развязку при абсолютной константе необходимости соблюдения национальных интересов двух стран», — резюмировал пресс-секретарь.

Как сообщало агентство Kyodo, правительство Японии рассмотрит вопрос заключения мира, если ему удастся получить гарантии передачи островов Шикотан и Хабомаи. Передачу островов Итуруп и Кунашир источники агентства назвали тогда нереалистичной. Москва никогда не заявляла о готовности передать острова. Однако с японской стороны неоднократно звучали заявления, из которых следует, что этот вопрос не только обсуждается, но и близок к решению.

1 января японский премьер заявил, что передача Курильских островов Японии должна проходить так, чтобы с ней согласились проживающие на этой территории россияне. МИД России увидел в этих словах искажение сути договоренностей российской и японской сторон. Предстоящая 22 января встреча премьера Синдзо Абэ и президента Владимира Путина станет третьей за последние три месяца и 25-й с 2006 года.

9 октября 1956 года СССР и Япония приняли Московскую декларацию, которая прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами, а также фиксировала согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обеих стран.

Однако после подписания договора между США и Японией о размещении на японской территории американских войск ситуация осложнилась. Москва заявила, что не будет рассматривать вопрос передачи островов, поскольку это расширит территории, используемые американскими силами. Япония, со свой стороны, отказалась снять притязания на два других острова — Кунашир и Итуруп. В итоге положения декларации так и не были реализованы, а мирный договор между СССР и Японией не был подписан.


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Комментарии



Политика региона
21 января 2019  17:56
Конкретных планов решения проблемы островов Курильской гряды еще нет, говорить об обмене территорий на мирный договор сейчас рано, заявил Дмитрий Песков.
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