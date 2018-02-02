Кремль пока не определился с датой послания президента Федеральному собранию
2 февраля 2018 21:50
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Такая дата послания называлась агентством Bloomberg. В Кремле эту информацию не подтверждали, но и не опровергали. В понедельник, 29 января, источники РБК подтверждали, что обращение главы государства к парламенту намечено на 6 февраля.
31 января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты заявила, что послание президента состоится, возможно, «даже чуть раньше», чем 8 февраля. «Думаю, где-то в первой декаде февраля надо быть готовым к посланию президента. Официальной информации нет, но, как говорится, слухами земля полнится», — сказала она, отвечая на вопрос сенатора Николая Рыжкова.
В этот же день, 31 января, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «еще не принял решение о сроках». «Когда такое решение будет принято, когда президент определится по срокам, мы соответствующим образом вас проинформируем», — сказал он.
Новая дата обращения главы государства к парламенту неизвестна, нет ясности, состоится оно в феврале или марте, говорят собеседники РБК. «Понятно только, что в самое ближайшее время послание вряд ли будет», — пояснил один из источников. «Перенесли «на потом», вот и все, что ясно», — добавил другой собеседник РБК.
Назвать причину неопределенности со сроками послания источники РБК затруднились. «Президент еще не принял решение по срокам оглашения послания. Как только он определится по дате, мы сообщим», — заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В конце прошлого года источники РБК говорили, что в Кремле задумались о переносе послания с декабря на февраль. Причина — усилить электоральный эффект от послания, позже пояснил один из собеседников РБК.
Предполагалось, что послание ляжет в основу предвыборной программы президента, ранее рассказывали источники РБК. Опубликовать программу Владимира Путина планировалось после того, как президент выступит перед Федеральным собранием.
Обращение президента с посланием Федеральному собранию прописано в Конституции России. В гл. 4, описывающей полномочия главы государства, говорится, что он «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».
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Комментарии
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