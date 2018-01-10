Кремль подготовил для регионов рекомендации по повышению явки на выборах 2018 года

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Администрация президента подготовила для региональных администраций несколько предложений, направленных на повышение явки избирателей на выборах 18 марта 2018 года. Один из проектов предлагает участникам сделать селфи с избирательных участков, выложить их в соцсети и таким образом принять участие в конкурсе снимков, победители которого получат призы.В презентации конкурса «Фото на выборах» (есть в распоряжении РБК) говорится, что его цель — «мобилизовать избирателей 18–39 лет», а также «создать позитивный фон и атмосферу праздника на участках». В начале декабря 2017 года источник РБК, близкий к руководству одного из регионов, и два собеседника, близких к администрации президента, рассказали, что федеральный центр поставил задачу превратить выборы в марте 2018-го в праздник. Речь идет именно о дне голосования, когда нужно создать праздничное настроение на избирательных участках, подчеркнули источники РБК. Кремль, по словам источников, рассчитывает, что это поможет повысить явку.Подготовка к конкурсу «Фото на выборах» должна пройти в несколько этапов.До 15 января регионам предложено согласовать проведение конкурса в региональной избирательной комиссии; утвердить ответственного за реализацию мероприятия; найти организацию, «от имени которой будет проводиться конкурс на территории субъекта РФ», и зарегистрировать официальный сайт конкурса.В конце декабря 2016 года первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике отметил, что «основной кандидат должен победить на выборах «при очень высокой явке — 70%» и с результатом 70%, рассказывали РБК участники мероприятия. За основного кандидата, которым для Кремля после объявления об участии в выборах стал Владимир Путин, должны отдать голоса не менее половины избирателей, уточнили участники семинара.Каждый регион должен зарегистрировать свой домен, посвященный конкурсу, поясняют два близких к Кремлю собеседника РБК.С 16 января по 25 февраля начнется организационный этап. Он подразумевает утверждение положения о проведении конкурса на территории региона, официальное уведомление регионального избиркома о мероприятии, разработку медиаплана проекта, производство наружной рекламы, подбор сетевой структуры исполнителей, наполнение сайта конкурса.На третьем, мобилизационном этапе, который продлится с 26 февраля до дня голосования, необходимо провести масштабную информационную кампанию, посвященную конкурсу: разместить сюжеты на телевидении (порядка шести сюжетов на двух-трех телеканалах), новости на радио (по 30 упоминаний в новостных блоках на пяти-шести радиостанциях), обеспечить публикации в печатных и интернет-СМИ (по три статьи на трех-четырех сайтах по 3 тыс. знаков с фото).Также в презентации предлагается «инициировать и провести флешмоб, посвященный конкурсу», продвигать его в социальных сетях (например, в популярных городских сообществах региона), разместить наружную рекламу, в том числе в общественном транспорте, провести инструктаж волонтеров, организовать «систему отчетности в день голосования».Структура исполнителей предлагается следующая: на каждые десять волонтеров приходится один бригадир, на каждые десять бригадиров — один кустовой менеджер, в свою очередь, на двух кустовых менеджеров приходится один полевой менеджер.Для участия в конкурсе избиратель должен проголосовать на выборах, а затем сфотографироваться в специальных фоторамках, которые установят на избирательных участках. Помогать гражданам с фотографиями будут волонтеры, которые, как предполагается, станут раздавать и листовки с условиями конкурса. Участникам мероприятия предложат выложить свои снимки в Instagram или во «ВКонтакте» с хештегом конкурса и хештегом с названием города.Для популяризации конкурса предлагается привлекать в качестве участников «звездных избирателей»: популярных актеров, музыкантов, спортсменов, политиков, популярных блогеров, известных юмористов и участников КВН.До 22 марта в регионах будет проходить голосование за лучшие снимки. 25 марта предполагается подвести итоги, до 1 апреля — наградить победителей.В качестве призов, как ожидается, будут вручаться iPhone и iPad, сказали два близких к Кремлю собеседника РБК.Регионам нужно будет самим искать средства на организацию мероприятия и закупку призов, подчеркнули оба источника РБК.Проведение конкурса «крайне зарегулировано» — мероприятие предлагается проводить по одному шаблону, обо всех действиях надо будет отчитываться перед федеральным центром, например согласовывать кандидатуры звезд, которых планируется привлечь для популяризации акции, как будто регионы сами не в состоянии придумать что-то креативное, сетует один из источников, близких к Кремлю.Акция «Фото на выборах» уже проводилась в качестве пилотного проекта, направленного на повышение явки, во время губернаторских кампаний 10 сентября 2017 года. Конкурс проводился в семи городах: Калининграде, Советске, Перми, Губахе, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Томске. Тогда же был официально запущен сайт golosovach.ru. Организатором мероприятия, согласно golosovach.ru, выступал Центр прикладных исследований и программ. Победителям конкурса тогда вручались iPhone7 (первое место), iPad (второе) и часы Apple Watch (третье).Во время выборов президента Центр прикладных исследований и программ «юридически не будет иметь отношения» к конкурсу, сказал РБК директор организации Сергей Румянцев. Акцию будут организовывать другие люди, добавил он, но назвать фамилии отказался.В целом Кремль предложил регионам несколько разных типов активностей на избирательных участках в день голосования, сказали оба близких к администрации президента собеседника РБК. Регионам никто ничего не навязывает, каждый может выбрать проекты на свое усмотрение, сказал еще собеседник, близкий к Кремлю.Среди них, например, проект «Большие семейные игры», который предполагает проведение конкурсов для родителей, пришедших на участки с детьми. Это могут быть конкурсы по отгадыванию слов, забиванию мяча в ворота — многие избирательные участки располагаются в школах, и организовать такие акции вполне возможно, поясняет один из источников РБК.Еще одна акция — «Профориентирование», которая подразумевает тестирование детей на их склонности и способности, рассказывает другой собеседник, близкий к Кремлю. Также регионам предлагается в день выборов проводить так называемые школьные референдумы относительно работы школ, добавляет он. Эти мероприятия не будут иметь юридической силы, но позволят выявить мнение родителей по тем или иным проблемам.Проекты, связанные с селфи на участках, семейными играми, организацией школьных референдумов, могут привлечь избирателей на участки, но этот результат будет зависеть от конкретного города, школы, участка и того, насколько креативно будут организованы мероприятия, считает политтехнолог Григорий Казанков. Например, в случае с организацией школьных референдумов главное — правильно подобрать вопрос, чтобы он волновал не только родителей, но и детей, полагает эксперт. Такого рода опросы дадут эффект, если родители пойдут голосовать на участок, который находится по месту их жительства, добавляет он.«Семейные игры — это прежде всего атмосфера. Для жителей небольших городов, в которых мало что происходит, выборы — это событие, в каком-то смысле тусовка, возможность куда-то пойти, тем более если это связано с детьми и внуками», — рассуждает Казанков.Что касается селфи на участках, то это тоже «работающая история», которая направлена на людей, которые либо обычно не ходят на выборы, либо пойдут голосовать в первый раз. «Дело даже не в iPhone и iPad. Если сделать это (участие в выборах) модным, то многие пойдут голосовать», — уверен эксперт.Все эти проекты вряд ли поднимут явку резко, но на определенные категории граждан способны оказать эффект, считает политолог Алексей Макаркин. Прежде всего речь идет о молодых родителях в возрасте от 30 до 45 лет, уточняет он. «Этот избиратель гораздо менее активен, чем люди старших возрастов, и его невозможно мобилизовать как более молодые группы, например студентов из общежитий. Но их можно привлечь на участки через ребенка», — уверен эксперт. По его словам, о конкурсах наверняка будет много сообщаться, о них в том числе будут говорить классные руководители, и «дети сами будут тянуть родителей на участок».Проект с селфи на участках менее эффективен, считает Макаркин. «В определенном смысле это лотерея, а люди к ним привыкли, как и к тому, что выиграть не очень реально. Если ничего не выиграешь, то может возникнуть разочарование», — констатирует эксперт.