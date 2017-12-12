Кремль обсудил с регионами процедуру сбора подписей за Путина на выборах президента
12 декабря 2017 19:11
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Кремлевские чиновники во главе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко прямо не говорили, что Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец, сказали РБК участник семинара и собеседник, близкий к руководству одного из регионов. Но федеральный чиновник и два источника, близких к администрации президента, сказали РБК, что Путин «с очень высокой степенью вероятности» пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Присутствующих на семинаре предупредили, что нужно готовиться к сбору подписей, говорит один из собеседников РБК. При этом чиновникам подробно рассказали, когда и какие шаги последуют при самовыдвижении, добавляет близкий к руководству одного из регионов источник РБК.
«Инициативная группа в поддержку самовыдвижения Путина, скорее всего, соберется уже после съезда «Единой России», — рассказывает участник семинара. «Печать подписных листов будет проходить ориентировочно 31 декабря», — пояснил другой участник семинара и подтвердил близкий к руководству одного из регионов собеседник РБК. Региональным чиновникам рассказали об организации работы сборщиков подписей, сообщили три источника РБК. «По сути, это означает, что к моменту сбора подписей в регионах уже должны появиться избирательные штабы, которые и будут отвечать за весь процесс», — говорит один из собеседников.
8 января, сразу после новогодних каникул, может начаться инструктаж бригадиров сборщиков подписей, а затем и собственно процесс сбора, сказали источники РБК.
Все сборщики подписей делятся на группы, у каждой есть старший — бригадир, поясняет политолог Николай Миронов. Сборщики подписей не входят в штаб кандидата, но бригадир подчиняется человеку из штаба, который отвечает за процесс сбора, проверку, сдачу подписей и оплату труда сборщиков, говорит эксперт. Штаб Путина «неотделим от административной вертикали, и, скорее всего, неформально избирательные штабы будут возглавлять вице-губернаторы по внутренней политике», резюмирует Миронов.
Сдача подписей в поддержку Путина в ЦИК в случае его самовыдвижения, по словам одного из собеседников РБК, запланирована на 20-е числа января.
Регистрация всех кандидатов в президенты должна завершиться к концу января — началу февраля, сообщил РБК член ЦИК Евгений Колюшин. Но точный график избирательной кампании пока не утвержден, пояснил он.
Во время семинара вице-губернаторам было сказано, что окончательного решения по формату участия «основного кандидата в выборах еще нет, возможны варианты», утверждает еще один чиновник, присутствовавший на мероприятии. Речь может идти в том числе о выдвижении от «Единой России», поясняет он.
Съезд партии власти пройдет 22–23 декабря. Путин приедет на мероприятие во второй день, ранее сообщали источники РБК. В Кремле приоритетным форматом выдвижения Путина считается самовыдвижение, рассказывали близкие к администрации президента собеседники РБК. Но на всякий случай прорабатывался и сценарий выдвижения от «Единой России», уточняли они.
Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на новый срок 6 декабря, на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Как именно он будет выдвигаться, глава государства не сказал.
Сергей Кириенко поставил региональным властям и руководителям избирательных комиссий субъектов задачу информировать граждан о кампании — дате выборов, местонахождении избирательных участков, праве россиян голосовать без открепительных талонов по месту фактического нахождения, ранее сообщали источники РБК.
Активную роль в информировании граждан планируется отвести членам участковых избирательных комиссий (УИК), которые согласно планам федерального центра должны будут трижды сделать поквартирный обход избирателей на своем участке, рассказал один из вице-губернаторов и подтвердил близкий к Кремлю собеседник РБК.
Предполагается, что во время первого обхода члены УИК проинформируют граждан о предстоящих выборах, во время второго — принесут приглашение с адресом избирательного участка, во время третьего напомнят о дне голосования, рассказали оба собеседника РБК.
Поправки в закон «О выборах президента», дающие членам УИК больше времени на информирование о кампании, были приняты Госдумой в мае. Если раньше УИКи начинали информационную работу за десять дней до голосования, то теперь срок увеличен до 30 дней. Увеличено и финансирование оплаты труда членов УИКов: сумма составляет 1,9 млрд руб.
Региональным властям на семинаре предлагали подумать о «стимулировании» членов УИК по итогам обходов, уточнил один из участников мероприятия в беседе с РБК.
Кремль, по словам источников РБК, также высказал регионам пожелание привлечь к информированию граждан о выборах руководство крупных предприятий. Речь идет о том, что главы предприятий дадут соответствующую установку менеджерам, а те в свою очередь будут говорить о важности прихода на избирательные участки трудовым коллективам, пояснил один из вице-губернаторов в беседе с РБК.
Ранее источники РБК говорили об установках Кремля «на реальную явку», без административных приводов граждан на участки.
Тот факт, что Путин объявил о намерении баллотироваться на новый срок на промышленном предприятии в рабочей среде, является еще одним подтверждением, что на выборы он пойдет как самовыдвиженец, считает политолог Константин Калачев. «Его партия — все россияне, он надпартийный народный президент, этот формат для него уже сложившийся и органичный. А подготовка к сбору подписей развеивает все сомнения относительно механизма выдвижения», — полагает эксперт.
По его словам, сбор подписей не должен дать ни малейшего повода для сомнений в их чистоте, обвинений в использовании админресурса, «качество сбора предполагается высокое». «Поэтому власти на местах строго предупреждены, чего делать нельзя: никакого сбора подписей социальными работниками, учителями, врачами, чиновниками не предполагается. Для этого можно использовать и ОНФ, структуры «Единой России», которая на съезде официально поддержит президента», — говорит Калачев.
Информирование региональных чиновников о том, что надо найти сборщиков подписей, «можно понимать как взаимодействие со структурами, которые сбором займутся». «Не по объявлению же сборщиков набирать?» — резюмирует эксперт.
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