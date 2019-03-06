Кортеж Медведева с мигалками произвел фурор на узких улочках Люксембурга. Видео
6 марта 2019 20:10
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"Медведев приехал с визитом в Люксембург и сейчас ужинает в ресторане Masconi. Целая вереница автомобилей с охраной, перекрыт весь район, даже пожарных привезли. Видео скинул мой знакомый, который там живет. Говорит, местные все в шоке, никогда такого не видели", - прокомментировал блогер в посте от 5 марта.
На втором ролике запечатлен отъезд вереницы машин с мигалками. Судя по реакции прохожих, для них такое зрелище действительно в новинку.
Между тем после проведения переговоров в рабочем кабинете премьера Люксембурга Ксавье Беттеля в Государственном министерстве Великого герцогства Медведев и его коллега вышли прогуляться по историческому центру города и случайно встретили там, поочередно, возвращавшегося с работы министра юстиции Феликса Браза, министра иностранных дел Жана Ассельборна, а также главу государства великого герцога Анри.
По словам Беттеля, встречи были случайны, их участники лишь обменялись несколькими дружескими фразами, передает ТАСС. После этого глава люксембургского правительства пошутил, что российский премьер-министр теперь знаком почти со всеми жителями Люксембурга (численность населения герцогства составляет чуть более 600 тысяч человек).
Во время прогулки Беттель отклонился от заранее согласованного маршрута, чтобы показать Медведеву свою любимую шоколадную лавочку. На середине дороги делегация и встретила министров и герцога Анри. Местное издание RTL Today опубликовало целую фотогалерею с прогулки Медведева и Беттеля по центру столицы. Судя по снимкам, российский премьер остался весьма доволен приемом.
Медведев прилетел в Люксембург 5 марта с двухдневным визитом. Беттель встречал коллегу в аэропорту в сопровождении почетного караула. Затем премьеры в здании Государственного министерства Великого герцогства провели двусторонние переговоры.
Пресс-служба правительства РФ сообщала, что Медведев обсудит с руководством Люксембурга двустороннее сотрудничество в экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также возможности наращивания его темпов.
По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов и совместная пресс-конференция Медведева и Беттеля. В частности запланировано подписание совместной декларации о сотрудничестве в области модернизации экономик и протокола о продлении на очередной трехлетний срок программы сотрудничества в области культуры.
Перед визитом в Великое Герцогство Медведев дал интервью изданию Luxemburger Wort, расшифровка которого приводится на сайте правительства России. Премьеру задали вопрос, стоит ли Люксембургу опасаться, что новые российские ракеты "приземлятся в огородах жителей герцогства". В ответ Медведев подчеркнул, что Россия не намерена "ни на кого нападать и ни с кем воевать". "Наши гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью, так что вашим огородам ничего не грозит", - заявил он.
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