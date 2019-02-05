Концепции Самарского театра драмы проверят на жизнеспособность
5 февраля 2019 21:20
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В 2019 году в областном бюджете выделены средства на проект реконструкции Самарского театра драмы имени Горького, но прежде, чем выбрать проектировщика, необходимо определиться с концепцией будущих преобразований.
"Есть несколько взаимоисключающих подходов, — рассказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. — стилизованный под псевдорусскую архитектуру театра пристрой в рамках хоздвора, пристрой, но уже в современной стилистике, а также концепция подземного расширения театра, которая включает в себя подпорные стены, парковки, в том числе некоторые изменения склона. Все эти идеи были представлены на совещании по вопросам культуры при губернаторе. Ни один из предложенных проектов Дмитрий Азаров не одобрил".
Губернатор поручил министерству строительства Самарской области обосновать необходимость расширения площадей театра.
"Речь идет о малой сцене, о соблюдении и не соблюдении нормативов по площадям, предусмотренным на репетиционные помещения, костюмерные, мастерские, склады для хранения декораций и так далее, то есть до какой степени обосновано расширение площадей вне существующих объемов здания, — уточнил Сергей Филиппов. — Кроме того, поставлена задача проконсультироваться с экспертами Министерства культуры РФ, выяснить, что мы вообще можем здесь делать, учитывая, что театр драмы — объект культурного наследия федерального значения".
По словам врио министра культуры Самарской области, не исключено, что может не подойти ни один из трех существующих вариантов, а театр можно будет только отреставрировать в существующих объемах. И если нужна будет дополнительная сцена, то ее придется разместить в другом здании и в другом месте, передает vkonline.ru.
Фото: tic-samara.ru
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