Константин Лисецкий: "Кандидаты на пост губернатора должны представить четкие проработанные программы"

Как считает декан психологического факультета Самарского университета, доктор психологических наук Константин Лисецкий, предстоящая кампания по выборам губернатора Самарской области будет непростой для всех ее участников:"Во-первых, агитация приходится на летний период, кода люди традиционно заняты отпусками и дачами. Поэтому концепция кампании должна быть неформальной, а созвучной с условиями летней жизни. Люди, должны видеть, что кандидаты работают на их нужды", - говорит ученый.И как считет Константин Лисецкий: "После предыдущих региональных выборных компаний в обществе начинались неприятные разговоры о вбросах, каруселях и прочих нарушениях. В итоге выборы перестали быть для нас интригой, избиратель стал апатичным"."Накануне выборов в избирательное законодательство был принят ряд изменений, включая инициативу главы региона Дмитрия Азарова о снижении муниципального фильтра с 7 до 5%, введение института общественных наблюдателей. Принимаемые меры, скорее всего, принесут позитивный эффект", - считает Лисецкий.Перед избирателями необходимо представить ясную картину будущего. Кандидаты на пост губернатора должны иметь четкие проработанные программы, обозначить перспективы будущей жизни."На мой взгляд, все кандидаты должны принимать участие в дебатах, встречаться, обсуждать проблемные вопросы и совместно вырабатывать какие-то принципиальные решение", - считает эксперт.