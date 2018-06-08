Константин Лисецкий: "Кандидаты на пост губернатора должны представить четкие проработанные программы"
8 июня 2018 17:22
Как считает декан психологического факультета Самарского университета, доктор психологических наук Константин Лисецкий, предстоящая кампания по выборам губернатора Самарской области будет непростой для всех ее участников:
"Во-первых, агитация приходится на летний период, кода люди традиционно заняты отпусками и дачами. Поэтому концепция кампании должна быть неформальной, а созвучной с условиями летней жизни. Люди, должны видеть, что кандидаты работают на их нужды", - говорит ученый.
И как считет Константин Лисецкий: "После предыдущих региональных выборных компаний в обществе начинались неприятные разговоры о вбросах, каруселях и прочих нарушениях. В итоге выборы перестали быть для нас интригой, избиратель стал апатичным".
"Накануне выборов в избирательное законодательство был принят ряд изменений, включая инициативу главы региона Дмитрия Азарова о снижении муниципального фильтра с 7 до 5%, введение института общественных наблюдателей. Принимаемые меры, скорее всего, принесут позитивный эффект", - считает Лисецкий.
Перед избирателями необходимо представить ясную картину будущего. Кандидаты на пост губернатора должны иметь четкие проработанные программы, обозначить перспективы будущей жизни.
"На мой взгляд, все кандидаты должны принимать участие в дебатах, встречаться, обсуждать проблемные вопросы и совместно вырабатывать какие-то принципиальные решение", - считает эксперт.
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