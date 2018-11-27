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Коновалов поборется с Думлером и еще 4 безработными за возвращение в главы Красноглинского района

27 ноября 2018 21:43
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Число претендентов на пост главы администрации Красноглинского района Самара резко выросло за последние семь дней.
Число претендентов на пост главы администрации Красноглинского района Самары резко выросло за последние семь дней. Еще утром 21 ноября в конкурсной комиссии не было ни одной заявки, а сегодня после обеда поступила уже 9-я. Вчера документы подал и замглавы департамента градостроительства Самары Вячеслав Коновалов, уже возглавлявший Красноглинский район до осени 2014 года. По данным источников «СО» ОНЛАЙН», он же, скорее всего, и возглавит район снова, как только состоятся все предусмотренные законом процедуры.

Последней числится заявка Сергея Думлера, который указал, что до 2008 году возглавлял МП «Коммунально-бытовые услуги», после чего, видимо, больше нигде не работал все прошедшие 10 лет. Также сегодня на конкурс заявились бывший заместитель генерального директора по правовым вопросам и управлению рисками РКЦ «Прогресс» Максим Кулинкович (безработным он стал буквально в этом году) и генеральный директор «Строительно-промышленной компании» Руслан Яблоков.

Помимо них, как уже сообщало «СО» ОНЛАЙН», в борьбе участвуют коммерческий директор компании «Термопласт» Дмитрий Савинов, замглавы Красноглинского района Александр Малышев, а также безработные Андрей Ольшевский, Борис Максименко и Николай Борисов. 


Фото:   соцсети
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Комментарии



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