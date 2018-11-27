Коновалов поборется с Думлером и еще 4 безработными за возвращение в главы Красноглинского района
27 ноября 2018 21:43
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Последней числится заявка Сергея Думлера, который указал, что до 2008 году возглавлял МП «Коммунально-бытовые услуги», после чего, видимо, больше нигде не работал все прошедшие 10 лет. Также сегодня на конкурс заявились бывший заместитель генерального директора по правовым вопросам и управлению рисками РКЦ «Прогресс» Максим Кулинкович (безработным он стал буквально в этом году) и генеральный директор «Строительно-промышленной компании» Руслан Яблоков.
Помимо них, как уже сообщало «СО» ОНЛАЙН», в борьбе участвуют коммерческий директор компании «Термопласт» Дмитрий Савинов, замглавы Красноглинского района Александр Малышев, а также безработные Андрей Ольшевский, Борис Максименко и Николай Борисов.
Фото: соцсети
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