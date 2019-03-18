Конгресс США предлагает запретить россиянам въезд в страну из-за поддержки Мадуро
18 марта 2019 19:57
102
"Увеличение присутствия Российской Федерации в Западном полушарии вызывает озабоченность у Соединенных Штатов и союзников в регионе", - говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте конгресса.
Также американцев настораживают совместные учения России и Венесуэлы, прошедшие в декабре 2018 года, и предоставление латиноамериканской стране кредитов как ранее, так и сейчас, во время нынешнего политического и экономического кризиса. В частности, недавно Россия предоставила кредит находящейся под санкциями венесуэльской нефтяной компании PDVSA.
Кроме того, в проекте упоминается, что режим Мадуро обратился к РФ - одному из своих самых сильных политических союзников - за финансовой поддержкой во время нынешнего экономического кризиса.
Не позднее чем через 120 дней после принятия законопроекта госсекретарь США Майкл Помпео должен будет представить соответствующим комитетам конгресса оценку российско-венесуэльского сотрудничества в области безопасности и потенциальной угрозы, которую такое сотрудничество наносит США и странам Западного полушария. Далее в течение 30 дней госсекретарь предоставит стратегию по решению проблемы российского-венесуэльского сотрудничества.
В качестве ограничительных мер конгресс предлагает запретить выдачу виз и въезд в США лицам, "которые действуют от имени правительства России в прямой поддержке венесуэльских сил безопасности".
При этом закон, в случае его принятия, будет иметь обратную силу: иностранцы, обвиненные в поддержке Венесуэлы, могут лишиться уже полученного права на въезд в США.
Авторам законопроекта выступила член палаты представителей от Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц. 28 февраля палата представителей направила документ на рассмотрение в комитет по иностранным делам и судебный комитет сената США.
11 марта США наложили санкции на российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA. Visa и MasterCard приостановили членство кредитной организации в платежных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и MasterCard за границей и на территории РФ, включая ограничение в приеме карт Visa и MasterCard в устройствах банка. Кроме того, с 11 марта банк перестал проводить платежи в долларах США.
США ввели санкции против PDVSA с целью усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы тот отказался от своего поста в пользу лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства 23 января.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
18 марта 2019 19:57
При этом закон, в случае его принятия, будет иметь обратную силу: иностранцы, обвиненные в поддержке Венесуэлы, могут лишиться уже полученного права на въезд в... Политика региона
98
18 марта 2019 19:02
Документ вводит запрет на распространение недостоверной общественно значимой информации. Политика региона
160
18 марта 2019 17:54
Полуостров вошел в состав РФ навсегда. Политика региона
172
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1306
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
966
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
968
Видео
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
215
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
215
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
670
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
420
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1362
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
571
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1468
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1634
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
846
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
851
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1302
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
1055
Мероприятия