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Новости /  Политика /  Политика региона  

Коммунист Петр Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

28 марта 2019 22:10
94
Он пояснил, что делает это в знак протеста против отказа ЦИК передать освободившееся после смерти Жореса Алферова место Павлу Грудинину.
Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.

Он пояснил, что делает это в знак протеста против отказа ЦИК передать освободившееся после смерти Жореса Алферова место Павлу Грудинину.

"Центризбирком принял неправильное решение. <...> Надеюсь, руководство партии подали в Верховный суд. Надеюсь, суд примет правильное решение и Грудинин станет депутатом Госдумы", — отметил Медведев.

Он лично приехал в ЦИК с заявлением об отказе.

Изначально сообщалось, что Грудинин получит мандат Алферова. Однако 21 марта ЦИК отказал в передаче из-за того, что у Грудинина были иностранные счета на момент регистрации в качестве кандидата в депутаты.

В Центральной избирательной комиссии решили отдать вакантное место Медведеву.

При этом в партии заявили, что не согласны с выбором кандидата и предпочли бы экс-депутата Михаила Берулаву. В КПРФ уже начали готовить документы по этому поводу. 
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Комментарии



Политика региона
28 марта 2019  22:10
Он пояснил, что делает это в знак протеста против отказа ЦИК передать освободившееся после смерти Жореса Алферова место Павлу Грудинину.
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