Коммунист Петр Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
28 марта 2019 22:10
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Он пояснил, что делает это в знак протеста против отказа ЦИК передать освободившееся после смерти Жореса Алферова место Павлу Грудинину.
"Центризбирком принял неправильное решение. <...> Надеюсь, руководство партии подали в Верховный суд. Надеюсь, суд примет правильное решение и Грудинин станет депутатом Госдумы", — отметил Медведев.
Он лично приехал в ЦИК с заявлением об отказе.
Изначально сообщалось, что Грудинин получит мандат Алферова. Однако 21 марта ЦИК отказал в передаче из-за того, что у Грудинина были иностранные счета на момент регистрации в качестве кандидата в депутаты.
В Центральной избирательной комиссии решили отдать вакантное место Медведеву.
При этом в партии заявили, что не согласны с выбором кандидата и предпочли бы экс-депутата Михаила Берулаву. В КПРФ уже начали готовить документы по этому поводу.
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