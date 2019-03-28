Коммунист Петр Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

94

Он пояснил, что делает это в знак протеста против отказа ЦИК передать освободившееся после смерти Жореса Алферова место Павлу Грудинину."Центризбирком принял неправильное решение. <...> Надеюсь, руководство партии подали в Верховный суд. Надеюсь, суд примет правильное решение и Грудинин станет депутатом Госдумы", — отметил Медведев.Он лично приехал в ЦИК с заявлением об отказе.Изначально сообщалось, что Грудинин получит мандат Алферова. Однако 21 марта ЦИК отказал в передаче из-за того, что у Грудинина были иностранные счета на момент регистрации в качестве кандидата в депутаты.В Центральной избирательной комиссии решили отдать вакантное место Медведеву.При этом в партии заявили, что не согласны с выбором кандидата и предпочли бы экс-депутата Михаила Берулаву. В КПРФ уже начали готовить документы по этому поводу.