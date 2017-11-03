«Коммерсант» узнал о закрытых переговорах с Украиной по Ан-124 «Руслан»

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В связи с обострением отношений между Россией и Украиной «Антонов» по распоряжению правительства Украины вышел из украинско-российского СП «ОАК–Антонов» и прекратил обслуживание самолетов российского перевозчика. Это поставило в трудное положение компанию «Волга-Днепр», в парке которой находится 12 «Русланов» — крупнейших в мире серийных грузовых самолетов. Держателем сертификата этих самолетов остался «Антонов», и по его условиям процедура продления ресурса самолета должна производиться после каждых 4 тыс. летных часов.При этом «Антонов» выступил категорически против передачи права обслуживания этих судов Конструкторскому бюро Ильюшина.​Издание отмечает, что стороны могут найти мирное решение конфликта, поскольку Украина заинтересована в продлении сертификатов летной годности транспортных самолетов Ил-76МД, стоящих также на вооружении украинских ВВС. Источник издания, близкий к украинскому правительству, рассказал, что в случае срыва договоренности по «Русланам» «Антонов» может остаться без сертификатов на продление ресурса Ил-76. «Мы мотивируем договоренности тем, что транспортники Ил-76МД, находящиеся у нас, а также состоящие на вооружении ВВС Украины, — это интеллектуальная собственность КБ Ильюшина», — рассказал источник.В то же время он отметил, что договоренность может быть достигнута только в том случае, если против них по политическим мотивам не выступит Верховная рада.