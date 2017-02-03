Я нашел ошибку
Главные новости: 
В тот момент в строении находились люди - порядка десяти человек. Все они успели покинули горящее здание. Пострадавших нет.
В Самаре на Стара-Загоре полыхала двухэтажка, работают спасатели
Ребята подготовились к встрече гостей: нарисовали рисунки на противопожарную тематику. Сотрудники МЧС поблагодарили малышей и похвалили их за хорошие работы и знания правил пожарной безопасности.
В Самаре сотрудники МЧС рассказали дошколятам об основных правилах пожарной безопасности в быту
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 19 человек личного состава и 4 единицы техники.
В Самаре на улице Победы горел автомобиль
Дальнейшее изменение тарифа возможно не ранее середины 2018 г.
Тариф в системе «Платон» с 15 апреля вырастет в два раза
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в совещаниях, которые провел глава федерального ведомства.
Министр транспорта РФ Максим Соколов посетил Самарскую область с рабочим визитом
Глава Комитета Дмитрий Азаров сообщил, что в своей работе комитет руководствуется задачами, поставленными президентом в Послании Федеральному Собранию, и направлениями госполитики по содействию социально-экономическому развитию регионов.
Комитет Совфеда по федеративному устройству проконтролирует ситуацию с обманутыми дольщиками
Самарцы обратились с просьбами о содействии в решении проблем частного и общественного характера, а также с предложениями и инициативами.
Дмитрий Азаров провёл личный приём граждан в Самаре
На данный момент ребенка перевезли в Самару в тяжелом состоянии.
В Сызрани родители успели спасти от самоубийства своего 12-летнего сына
сегодня  Суббота, 4 февраля, 02:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -17 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/02:
USD 59.31
-0.68
EUR 63.82
-0.91
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Комитет Совфеда по федеративному устройству проконтролирует ситуацию с обманутыми дольщиками

3 февраля 2017 19:55
103
Глава Комитета Дмитрий Азаров сообщил, что в своей работе комитет руководствуется задачами, поставленными президентом в Послании Федеральному Собранию, и направлениями госполитики по содействию социально-экономическому развитию регионов.
Совет Федерации принял к сведению отчёт Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера об итогах работы за 2016 год.

Глава Комитета Дмитрий Азаров сообщил, что в своей работе комитет руководствуется задачами, поставленными президентом в Послании Федеральному Собранию, и направлениями госполитики по содействию социально-экономическому развитию регионов.

Сенатор напомнил, что в своём Послании Президент России в качестве ключевой задачи определил поддержку строительной отрасли, отметив, что она находится в зоне риска. В 2015 году введено более 85 млн квадратных метров жилья. При подведении итогов 2016 года ожидается более внушительная цифра. «Увеличение строительства — комплексная задача. Так, для вовлечения граждан в жилищное строительство нужен ряд мер по защите прав граждан на участие в долевом строительстве», — сказал  Дмитрий Азаров.

Эти меры уже были выработаны — результатом стало принятие в прошлом году федерального закона, ужесточающего требования к застройщикам, повышающего их ответственность и устанавливающего дополнительные гарантии прав дольщиков. «Комитет продолжит мониторить ситуацию с обманутыми дольщиками», — заверил Азаров. Проблемы Крайнего Севера и Дальнего Востока также находятся в зоне особого внимания комитета, рассказал он.

В мае минувшего года Комитет Совфеда по федеративному устройству совместно с Комитетом по социальной политике совместно провели парламентские слушания по проблемам доступности оказания медпомощи проживающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях.

«В результате 3 миллиарда из бюджета выделено на развитие санитарной авиации», — напомнил Азаров. Кроме того, по результатам выездных совещаний, проведённых комитетом, Правительством было принято постановление о выделении в госпрограммах разделов по развитию Дальнего Востока, сообщил сенатор.

Также он напомнил, что Комитетом по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в 2016 году в Совете Федерации проведены дни 11 субъектов РФ. Это рекордная цифра, полагает сенатор. «Те субъекты, которые не проводили у нас свои дни, приглашаем в Совет Федерации», — сказал Азаров.

По итогам «Дней субъектов» верхняя палата парламента принимает постановление с рекомендациями органам власти. За три года 90 процентов таких рекомендаций было исполнено, сообщил сенатор. «В результате в регионах строятся больницы, дороги, школы, оказывается значительная поддержка бюджета субъектов», — сказал он и пообещал, что в этом году деятельность комитета также будет направлена на результативность.

Фото  Юрий Инякин / Архив ПГ

 
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
3 февраля 2017  22:36
Дальнейшее изменение тарифа возможно не ранее середины 2018 г.
Тариф в системе «Платон» с 15 апреля вырастет в два раза
Дальнейшее изменение тарифа возможно не ранее середины 2018 г.   Политика региона
85
3 февраля 2017  22:31
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в совещаниях, которые провел глава федерального ведомства.
Министр транспорта РФ Максим Соколов посетил Самарскую область с рабочим визитом
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в совещаниях, которые провел глава федерального ведомства.   Политика региона
146
3 февраля 2017  19:55
Глава Комитета Дмитрий Азаров сообщил, что в своей работе комитет руководствуется задачами, поставленными президентом в Послании Федеральному Собранию, и направлениями госполитики по содействию социально-экономическому развитию регионов.
Комитет Совфеда по федеративному устройству проконтролирует ситуацию с обманутыми дольщиками
Глава Комитета Дмитрий Азаров сообщил, что в своей работе комитет руководствуется задачами, поставленными президентом в Послании Федеральному Собранию, и... Политика региона
102
Весь список
Выборы 2016
6 октября 2016  10:46
В Самаре член избиркома призналась в фальсификации итогов выборов
В Самаре член избиркома призналась в фальсификации итогов выборов
Речь идет о выборах в губернскую думу. Выборы 2016
1022
3 октября 2016  09:50
Новая Госдума рассмотрит закон об императивном мандате
Новая Госдума рассмотрит закон об императивном мандате
Сторонники идеи лишения полномочий депутатов-списочников решением фракции внесут законопроект на рассмотрение. Выборы 2016
520
28 сентября 2016  12:26
В Самарской Губдуме представители «Единой России» возглавили все комитеты
В Самарской Губдуме представители «Единой России» возглавили все комитеты
Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев. Выборы 2016
933
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
830
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
597
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4683
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1689
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2232
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1400
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1181
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2340
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2106
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11331
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9275
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5667
Весь список

Мероприятия
В Самаре сотрудники МЧС рассказали дошколятам об основных правилах пожарной безопасности в быту
Судебные приставы Самарской области продолжат разыскивать должников на автостоянках
В Новокуйбышевске открывается филиал областного медицинского центра «Династия»
Весь список
Популярное
за сегодня

Министр транспорта РФ Максим Соколов посетил Самарскую область с рабочим визитом

36

В Самаре на улице Победы горел автомобиль

28

В Самаре на Стара-Загоре полыхала двухэтажка, работают спасатели

24
за неделю

Работающим самарским пенсионерам и пенсионерам с "большим" доходом отменили доплаты

3175

Виктор Сазонов: «Мы должны понимать реальные возможности нашего бюджета. Иначе мы все потратим на потребление, а потом окажемся у разбитого корыта».

2131

В Тольятти на улице Громовой 16 спасателей тушили горевший автобус

1689
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда