Комитет Совфеда по федеративному устройству проконтролирует ситуацию с обманутыми дольщиками
3 февраля 2017 19:55
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Глава Комитета Дмитрий Азаров сообщил, что в своей работе комитет руководствуется задачами, поставленными президентом в Послании Федеральному Собранию, и направлениями госполитики по содействию социально-экономическому развитию регионов.
Сенатор напомнил, что в своём Послании Президент России в качестве ключевой задачи определил поддержку строительной отрасли, отметив, что она находится в зоне риска. В 2015 году введено более 85 млн квадратных метров жилья. При подведении итогов 2016 года ожидается более внушительная цифра. «Увеличение строительства — комплексная задача. Так, для вовлечения граждан в жилищное строительство нужен ряд мер по защите прав граждан на участие в долевом строительстве», — сказал Дмитрий Азаров.
Эти меры уже были выработаны — результатом стало принятие в прошлом году федерального закона, ужесточающего требования к застройщикам, повышающего их ответственность и устанавливающего дополнительные гарантии прав дольщиков. «Комитет продолжит мониторить ситуацию с обманутыми дольщиками», — заверил Азаров. Проблемы Крайнего Севера и Дальнего Востока также находятся в зоне особого внимания комитета, рассказал он.
В мае минувшего года Комитет Совфеда по федеративному устройству совместно с Комитетом по социальной политике совместно провели парламентские слушания по проблемам доступности оказания медпомощи проживающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях.
«В результате 3 миллиарда из бюджета выделено на развитие санитарной авиации», — напомнил Азаров. Кроме того, по результатам выездных совещаний, проведённых комитетом, Правительством было принято постановление о выделении в госпрограммах разделов по развитию Дальнего Востока, сообщил сенатор.
Также он напомнил, что Комитетом по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в 2016 году в Совете Федерации проведены дни 11 субъектов РФ. Это рекордная цифра, полагает сенатор. «Те субъекты, которые не проводили у нас свои дни, приглашаем в Совет Федерации», — сказал Азаров.
По итогам «Дней субъектов» верхняя палата парламента принимает постановление с рекомендациями органам власти. За три года 90 процентов таких рекомендаций было исполнено, сообщил сенатор. «В результате в регионах строятся больницы, дороги, школы, оказывается значительная поддержка бюджета субъектов», — сказал он и пообещал, что в этом году деятельность комитета также будет направлена на результативность.
Фото Юрий Инякин / Архив ПГ
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