Комитет ГД отклонил законопроект об отмене уголовного наказания за репосты

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- Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем, — заявил Пискарев.Инициаторами проекта выступили депутаты Госдумы Алексей Журавлёв и Сергей Шаргунов. Они в конце июня внесли его на рассмотрение.Фото: pixabay