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Комитет ГД отклонил законопроект об отмене уголовного наказания за репосты

24 ноября 2018 15:44
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Проект не был поддержан ни правительством, ни Верховным судом.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект, который отменяет уголовную ответственность за репосты. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев, который добавил, что проект не был поддержан ни правительством, ни Верховным судом, передает life.ru.

- Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем, — заявил Пискарев.

Инициаторами проекта выступили депутаты Госдумы Алексей Журавлёв и Сергей Шаргунов. Они в конце июня внесли его на рассмотрение. 


Фото:  pixabay
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Комментарии



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