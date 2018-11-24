Комитет ГД отклонил законопроект об отмене уголовного наказания за репосты
24 ноября 2018 15:44
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- Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем, — заявил Пискарев.
Инициаторами проекта выступили депутаты Госдумы Алексей Журавлёв и Сергей Шаргунов. Они в конце июня внесли его на рассмотрение.
Фото: pixabay
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