Коллективу регионального Минпрома официально представили нового главу ведомства Николая Брусникина
3 июля 2018 15:32
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«Уверен, что при новом руководителе работа будет идти очень организованно и еще более эффективно», - отметил врио первого зампред Правительства СО.
Николай Брусникин поблагодарил сотрудников областного Минпрома за хороший прием. «Считаю, что сформировался сильный коллектив, способный решать все задачи, которые ставят жизнь, Правительство и Глава региона Дмитрий Азаров», - добавил врио министра, передает Минпром Самарской области.
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