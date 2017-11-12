«Когда уже наконец?», — на итоговой пресс-конференции саммита АТЭС Путина спросили о выдвижении на третий срок
12 ноября 2017 07:41
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«Время придет, поговорим на эту тему», — сказал Путин в ответ на вопрос корреспондента: «Когда уже наконец? Мы уже устали ждать».
В начале октября Путин заявлял, что еще не определился, примет ли он участие в президентских выборах в марте 2018 года.Об этом он сообщил во время выступления на пленарном заседании международного форума по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя».
«Нет, я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще», — отмечал президент. Он также рассказал анекдот.
«Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму «узи» и буду стрелять. Молодец, а если на тебя идут танки? Я возьму гранатомет и буду защищаться. Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают? Он говорит: господин генерал, а я, что, один воюю в нашей армии?» «И я вас хотел спросить: я, что, один разве здесь на этой панели выступаю?» — заключил Путин.
В ходе Прямой линии с Владимиром Путиным президент также ничего не сказал в ответ на вопросы россиян о будущем страны. Кроме того, во время выступления на ПМЭФ-2017 Путин не ответил журналисту Але Зивере. «Аля, вам я расскажу отдельно!» На уточняющий вопрос «Когда?», Путин ответил: «Когда придет время».
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