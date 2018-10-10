Клуб «Валдай» впервые с присоединения Крыма поговорит с Путиным о России

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В этом году акцент будет сделан на России, потому что «со стороны международной интеллектуальной общественности виден интерес к нашей стране, которая является одним из существенных мировых игроков», пояснил РБК председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. Участники встречи в Сочи обсудят возможности России по следующим секторам: внешняя политика, экономика, культура, состояние гражданского общества.«Мы считаем, что западным экспертам было бы интересно поговорить о том, как существует Россия в современном меняющемся мире. Дискуссии будут построены на сопоставлении России, ее способности отвечать на вызовы и меняться, с остальным миром, частью которого также является наша страна», — сказал Быстрицкий. По его словам, организаторы, формулируя тему заседания, отталкивались в том числе от задач, которые были сформулированы Путиным в последнем послании Федеральному собранию: «Оно было построено именно на вызовах, которые стоят перед страной».В связи с этим спикерами станут в основном россияне, отметил Быстрицкий.Выступить перед экспертами Валдайского клуба приглашены вице-премьер правительства Максим Акимов, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министры просвещения и культуры Ольга Васильева и Владимир Мединский. Также в качестве спикеров пригласили вдову Александра Солженицына Наталью, писателя Евгения Водолазкина, учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер, искусствоведа Леонида Бажанова, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.Все темы заседания клуба сформулированы с позиции российского взгляда на мир, говорит Быстрицкий. По его словам, спикеры будут говорить именно о том, как они в своих сферах видят мир и место России в нем.Из иностранных спикеров организаторы мероприятия ожидают, в частности, польского кинорежиссера Кшиштофа Занусси и бывшего генсека Лиги арабских государств Амра Муссу.Заседание Валдайского клуба будет посвящено российской повестке — после четырехлетнего перерыва. Дискуссии в 2012 и 2013 годах назывались «Будущее создается сегодня: сценарии экономического развития России» и «Многообразие России для современного мира» соответственно.Целью Международного дискуссионного клуба «Валдай», созданного в 2004 году и организовавшего первую конференцию в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай (отсюда и название площадки), являются «содействие диалогу российской и международной интеллектуальной элиты и независимый, объективный научный анализ политических, экономических и социальных событий в России и мире». Ежегодно с момента основания Валдайского клуба с его участниками встречается Владимир Путин.В разные годы с приглашенными западными экспертами общались глава администрации президента Сергей Иванов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин.Десятое заседание, последнее, в названии которого фигурировала Россия, запомнилось участием оппозиционного депутата Ильи Пономарева (сейчас скрывается за границей) и Ксении Собчак, задавшей вопрос Путину о том, видит ли он себе соперников среди 30-летних.Но уже с 2014 года, после присоединения Крыма к России, тематика сменилась на международную. До прошлого года организаторы посвящали заседания клуба следующим темам: «Мировой порядок: новые правила или игра без правил?» (2014 год), «Война и мир: человек, государство и угроза большого конфликта в XXI веке» (2015 год), «Будущее начинается сегодня: контуры завтрашнего мира» (2016 год), «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?» (2017 год).Заседание «Валдая» в 2014 году запомнилось высказанным Вячеславом Володиным тезисом: «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». Выступление Путина на том же заседании, в котором он критиковал США, наблюдатели называли «второй мюнхенской речью».Встреча 2015 года проходила через месяц после решения России вмешаться в военный конфликт в Сирии. Российские официальные лица объясняли экспертам это решение тем, что Дамаск был на грани сдачи террористам.«Мы четыре года внимательно вгрызались в глобальные вопросы, изменений в мире много, но они довольно монотонны, к тому же мы учли пожелания участников, которые на предыдущих встречах интересовались, нельзя ли вернуться к обсуждению именно России», — объяснил возвращение к российской тематике директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.По его словам, четыре года участники сессий обсуждали международные вопросы и возможность выработки новых правил, однако последние события в мире показывают, что говорить об этом не приходится, у каждой из держав на первое место вышли собственные интересы, в такой ситуации необходимо обсуждение способности России противостоять этим вызовам.Профессор российской и европейской политики Кентского университета в Великобритании Ричард Саква ожидает подробной дискуссии по мировым трендам и по последним событиям, например по ситуации в Сирии. Президента Путина, если такая возможность представится, эксперт попросил бы охарактеризовать его взгляды: либерал, консерватор, левый, радикал или прагматик.«Обсуждаться будет то же, что и в прошлые годы: Россия в новом мировом порядке, Россия как часть этого порядка и генератор определенных новых идей. Мы не будем говорить много о внутренней политике, а скорее будем обсуждать позиции России в контексте глобальных мировых изменений», — сказал РБК научный директор Германо-российского форума Александр Рар. От президента России ему хотелось бы услышать, как он видит глобальный мир и как Россия, по его мнению, может повлиять на его развитие в позитивном плане.Фото: соцсети