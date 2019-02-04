Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом по лунному календарю

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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравления с Новым годом по лунному календарю ряду глав государств, в том числе президенту России Владимиру Путину. Как отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в списке зарубежных лидеров на первом месте стоит президент РФ.Поздравительные письма направили также лидерам Белоруссии, Индонезии, Кубы, Монголии, Пакистана, Сирии, а также Генсеку ООН.В Северной Корее приход Нового года отмечается 5 февраля. В то же время в КНДР иначе идёт летоисчисление, начиная с года рождения основателя народной республики Ким Ир Сена (1912−1994). Так, в 2019 году в этой стране встречают 108-й год Чучхе.Фото: соцсети