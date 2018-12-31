Я нашел ошибку
Главные новости: 
Чемпионат Мира.
Подводим итоги года: ЧМ-2018. Видео
Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенную отмену антироссийских санкций в случае урегулирования конфликта на Донбассе.
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против России
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «шпионаж», добавили в ведомстве.
ФСБ объявила о задержании в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Диетолог посоветовал российским туристам не брать в самолет домашнюю еду
Диетолог посоветовал российским туристам не брать в самолет домашнюю еду
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Расходы на массовое обновление лифтов могут лечь на плечи жителей Самарской области
Расходы на массовое обновление лифтов могут лечь на плечи жителей Самарской области
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым 2019 годом
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым 2019 годом
Сегодня состоится «Новогодний вечер» в сквере Эльдара Рязанова в Самаре
Сегодня состоится «Новогодний вечер» в сквере Эльдара Рязанова в Самаре
сегодня  Понедельник, 31 декабря, 14:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -18 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/12:
USD 69.47
-0.05
EUR 79.46
-0.2
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против России

31 декабря 2018 13:57
46
Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенную отмену антироссийских санкций в случае урегулирования конфликта на Донбассе.
Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенную отмену антироссийских санкций в случае урегулирования конфликта на Донбассе, передает iz.ru. Об этом пишет в воскресенье, 30 декабря, немецкая газета Rheinische Post.

«Я уже выступал, будучи министром иностранных дел, за то, чтобы, как и предложил бывший глава МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер, увязать постепенное снятие санкций конкретно с прогрессом на востоке Украины», — цитирует Курца издание.

По его мнению, первым шагом в этом направлении должно стать подлинное прекращение огня на Донбассе. Однако «за последние месяцы было слишком мало движения», отметил канцлер.

Вместе с тем Курц обратил внимание на то, что и украинское правительство должно проявить заинтересованность в установлении перемирия.


3 октября австрийский канцлер заявил, что без участия России невозможно решить вопрос энергоснабжения Европы в целом и его страны в частности. По словам политика, необходимо налаживать диалог с Москвой, так как добиться долгосрочной стабильности в Европе без ее участия невозможно.

ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году, после падения над Донбассом малайзийского Boeing MH17. С тех пор каждые полгода они продлеваются.

В марте 2015 года участники объединения решили отменить ограничения после реализации Минских соглашений. Москва не раз отмечала, что не видит связи между этими событиями.

Себастьян Курц был назначен федеральным канцлером Австрии после победы его партии на парламентских выборах, прошедших в декабре 2017 года. 



Фото:   соцсети

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
31 декабря 2018  13:57
Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенную отмену антироссийских санкций в случае урегулирования конфликта на Донбассе.
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против России
Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенную отмену антироссийских санкций в случае урегулирования конфликта на Донбассе.  Политика региона
27
29 декабря 2018  19:23
Сергей Пименов покинул должность советника Губернатора Самарской области
Сергей Пименов покинул должность советника Губернатора Самарской области
 Как сообщил источник НИАСАм в Администрации Губернатора Самарской области, 29 декабря был последним рабочим днём советника Губернатора по информационной... Политика региона
871
29 декабря 2018  17:25
Запрет также распространяется на позиции из перечня, которые поставлялись в Россию транзитом через украинскую территорию.
Правительство запретило ввоз в Россию с Украины продуктов, а также промышленных и непродовольственных товаров
 Запрет также распространяется на позиции из перечня, которые поставлялись в Россию транзитом через украинскую территорию.   Политика региона
783
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
955
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
680
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
659
Весь список


Видео
31 декабря 2018  10:25
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку.
Культура
397
28 декабря 2018  12:55
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре Его высота составляет 55 метров.
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре
Его высота составляет 55 метров.
Благоустройство региона
387
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
2970
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
315
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
355
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
2000
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1307
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1147
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1500
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1882
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2024
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3256
Весь список

Мероприятия
Сегодня состоится «Новогодний вечер» в сквере Эльдара Рязанова в Самаре
Новогодние праздники стартовали на Последней миле стадиона «Самара Арена»
Инспекторы ГИМС продолжают патрулировать водоемы Самары и области
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные