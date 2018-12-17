Кадровые изменения в Правительстве Самарской области
17 декабря 2018 16:40
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Так, на должность министра строительства региона назначен Евгений Чудаев, до недавнего времени работавший в должности генерального директора девелоперской компании «Древо». В ходе встречи Глава региона подчеркнул: «Вы обладаете необходимым уровнем компетенций и знаний, а также энергией и ответственностью, имеете успешный опыт реализации масштабных проектов на территории Самарской области».
Губернатор особо отметил успешный опыт Чудаева в решении проблем обманутых дольщиков.
«На своем предыдущем месте работы вам удалось активно включиться в этот процесс и подготовить предложения, которые сегодня находят воплощение в жизнь, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Люди, которые десятилетиями оставались ущемленными в своих правах, уже в ближайшие недели начнут получать жилье благодаря тому, что вы своевременно оформили и подготовили проекты, выстроили диалог с дольщиками. Я думаю, этот опыт крайне важен для вас».
Глава региона подчеркнул: кардинальное решение проблем обманутых дольщиков – одна из главных и первоочередных задач, стоящих перед министром. Руководитель ведомства будет ежемесячно докладывать Главе региона о состоянии дел по этому направлению, в том числе, по вопросам межведомственного взаимодействия.
«Очень непростая задача. Объекты, которые остались, – самые сложные, самые финансово емкие. Евгений Николаевич, с присущей вам энергией, профессионализмом нужно организовать эту работу, чтобы она велась системно и результативно. С этой проблемой нам предстоит справиться навсегда», – нацелил министра Дмитрий Азаров.
Также Губернатор отдельно отметил активную работу Евгения Чудаева при подготовке изменений в долгосрочную стратегию развития Самарской области.
Позже Глава региона представил Евгения Чудаева кабмину на оперативном совещании Правительства Самарской области.
«Необходимо будет сразу без раскачки притупить к исполнению обязанностей. Тем более, что в конце года решения требуют многие вопросы. Нужно завершить объекты социальной инфраструктуры, за которые отвечает министерство строительства, обеспечить выполнение плана по вводу жилья. Я понимаю, что времени очень немного, но нужно мобилизовать коллектив для того, чтобы со всеми поставленными задачами справиться», – отметил Дмитрий Азаров.
Первому заместителю Главы г.о. Самара Александру Карпушкину Дмитрий Азаров предложил занять должность заместителя Председателя Правительства по инфраструктуре. В курируемый блок входят направления транспорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии. Глава региона подчеркнул: в каждой из обозначенных сфер перед регионом стоят масштабные задачи, в том числе, по реализации таких значимых для области проектов, как строительство моста через Волгу в районе села Климовка и магистрали «Центральной» в Самаре, развитие скоростного железнодорожного сообщения, участие в нацпроектах. Отметим, что Александр Карпушкин имеет богатый опыт работы в структурах муниципальной власти, энергетической и транспортной отраслях. Планируется, что к исполнению своих обязанностей в новой должности Александр Карпушкин приступит в начале следующей недели.
Виктору Трусову, более десяти лет руководившему Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области, Дмитрий Азаров предложил возглавить департамент охоты и рыболовства Самарской области. Глава региона поставил перед новым руководителем ведомства задачу навести порядок в отрасли, обеспечить исполнение действующего законодательства, поставить эффективный заслон браконьерству, а также привлечь в отрасль инвестиции.
Александру Шашкину, руководителю управления организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий регионального минсельхоза предложено занять место руководителя Департамента ветеринарии Самарской области – главного государственного ветеринарного инспектора региона.
Одна из основных задач, поставленных Губернатором – восстановить эффективную деятельность ведомства, которая была во многом утрачена после проведенной несколько лет назад реформы работы департамента.
Кроме того, на свои должности переназначены первый зампред Правительства Виктор Кудряшов и министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов, передает пресс-служба облправительства.
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