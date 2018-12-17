Кадровые изменения в Правительстве Самарской области

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В понедельник,17 декабря Губернатор Самарской областипровел ряд рабочих встреч, посвященных кадровым перестановкам в региональном Правительстве.Так, на должность министра строительства региона назначен, до недавнего времени работавший в должности генерального директора девелоперской компании «Древо». В ходе встречи Глава региона подчеркнул: «Вы обладаете необходимым уровнем компетенций и знаний, а также энергией и ответственностью, имеете успешный опыт реализации масштабных проектов на территории Самарской области».Губернатор особо отметил успешный опыт Чудаева в решении проблем обманутых дольщиков.«На своем предыдущем месте работы вам удалось активно включиться в этот процесс и подготовить предложения, которые сегодня находят воплощение в жизнь, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Люди, которые десятилетиями оставались ущемленными в своих правах, уже в ближайшие недели начнут получать жилье благодаря тому, что вы своевременно оформили и подготовили проекты, выстроили диалог с дольщиками. Я думаю, этот опыт крайне важен для вас».Глава региона подчеркнул: кардинальное решение проблем обманутых дольщиков – одна из главных и первоочередных задач, стоящих перед министром. Руководитель ведомства будет ежемесячно докладывать Главе региона о состоянии дел по этому направлению, в том числе, по вопросам межведомственного взаимодействия.«Очень непростая задача. Объекты, которые остались, – самые сложные, самые финансово емкие. Евгений Николаевич, с присущей вам энергией, профессионализмом нужно организовать эту работу, чтобы она велась системно и результативно. С этой проблемой нам предстоит справиться навсегда», – нацелил министра Дмитрий Азаров.Также Губернатор отдельно отметил активную работу Евгения Чудаева при подготовке изменений в долгосрочную стратегию развития Самарской области.Позже Глава региона представил Евгения Чудаева кабмину на оперативном совещании Правительства Самарской области.«Необходимо будет сразу без раскачки притупить к исполнению обязанностей. Тем более, что в конце года решения требуют многие вопросы. Нужно завершить объекты социальной инфраструктуры, за которые отвечает министерство строительства, обеспечить выполнение плана по вводу жилья. Я понимаю, что времени очень немного, но нужно мобилизовать коллектив для того, чтобы со всеми поставленными задачами справиться», – отметил Дмитрий Азаров.Первому заместителю Главы г.о. СамараДмитрий Азаров предложил занять должность заместителя Председателя Правительства по инфраструктуре. В курируемый блок входят направления транспорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии. Глава региона подчеркнул: в каждой из обозначенных сфер перед регионом стоят масштабные задачи, в том числе, по реализации таких значимых для области проектов, как строительство моста через Волгу в районе села Климовка и магистрали «Центральной» в Самаре, развитие скоростного железнодорожного сообщения, участие в нацпроектах. Отметим, что Александр Карпушкин имеет богатый опыт работы в структурах муниципальной власти, энергетической и транспортной отраслях. Планируется, что к исполнению своих обязанностей в новой должности Александр Карпушкин приступит в начале следующей недели., более десяти лет руководившему Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области, Дмитрий Азаров предложил возглавить департамент охоты и рыболовства Самарской области. Глава региона поставил перед новым руководителем ведомства задачу навести порядок в отрасли, обеспечить исполнение действующего законодательства, поставить эффективный заслон браконьерству, а также привлечь в отрасль инвестиции., руководителю управления организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий регионального минсельхоза предложено занять место руководителя Департамента ветеринарии Самарской области – главного государственного ветеринарного инспектора региона.Одна из основных задач, поставленных Губернатором – восстановить эффективную деятельность ведомства, которая была во многом утрачена после проведенной несколько лет назад реформы работы департамента.Кроме того, на свои должности переназначены первый зампред Правительстваи министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, передает пресс-служба облправительства.