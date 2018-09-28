Кадровые изменения в Правительстве Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Кроме того, с 09:00 до 15:00 29 сентября 2018 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 11, 61, 261, 247 - будет организовано по временной схеме.
В Самаре во время проведения легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти Виктора Сазонова, перекроют движение транспорта
Оркестр впервые совершит масштабный тур по России, представляя свою трактовку русской музыки и западноевропейской классики и романтики. Самара станет первой гастрольной площадкой в туре.
В Самаре выступит Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана
В спортивных поединках на поле встретились 14 команд со всей области.
В Самаре прошел областной чемпионат по мини-футболу среди сотрудников ГИБДД
Спецавтомобиль прибыл из Воронежа, где он несет экологическую вахту на одном из химических предприятий компании
Появились первые результаты автоматического анализа окружающего воздуха в Тольятти
В музее можно посетить зал Героев и зал Славы, увидеть пожарно- техническую выставку, диораму «Чернобыльская катастрофа», пожарную каланчу, инсталляцию «Лестница времени».
Билеты в музей пожарно-спасательного дела Самарской области можно приобрести через сервис онлайн-продаж
Парад Памяти получил статус международного мероприятия - в этом году к участию приглашены представители 23 регионов и 33 дипмиссий.
К параду подготовиться: началось первое заседание Оргкомитета Парада Памяти-2018
Преступление считается совершенным с момента причинения собственнику убытков незаконным распространением контрафакта.
Виды контрафакта и ответственность за его продажу
Очереди за телефонами начали выстраиваться задолго до начала продаж. Первые три человека заняли очередь возле re:Store на Тверской почти за неделю — в воскресенье, 23 сентября.
Мужчина, стоявший первым в очереди за новым iPhone в Москве, не купил его, так как потерял деньги
сегодня  Пятница, 28 сентября, 17:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/09:
USD 65.84
0.08
EUR 77.04
-0.34
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Кадровые изменения в Правительстве Самарской области

28 сентября 2018 14:29
149
Сергей Марков и Дмитрий Богданов приступят к исполнению своих обязанностей в начале следующей недели.
В пятницу, 28 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел ряд рабочих встреч с будущими руководителями министерств.

Глава региона предложил мэру Новокуйбышевска Сергею Маркову стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ. Министром экономического развития и инвестиций станет тольяттинец Дмитрий Богданов, занимавший пост заместителя Председателя Правительства Ульяновской области.

Губернатор ранее анонсировал назначения руководителей региональных ведомств из числа глав муниципальных образований, применивших наиболее эффективные и результативные практики, работающих «на земле». Это особенно касается социально-значимых сфер, где руководителю необходим опыт прямого общения с людьми и оперативного решения вопросов.

Напомним, первым подобное предложение получил глава Кинельского района Николай Абашин, сумевший привлечь в муниципалитет крупнейших инвесторов и закрепить лидерские позиции в сельскохозяйственной отрасли по региону.

«Назначения на должности министров областного Правительства глав муниципальных образований будут еще, а некоторым областным управленцам будет предложено получить опыт муниципальной работы. Будем обретать командный дух и единство понимания задач», — подчеркивал Дмитрий Азаров.

Необходимо отметить, что сегодня Новокуйбышевск – один из лидеров в сфере благоустройства и решения проблем ЖКХ, внедрения системы «Умный город». Глава региона во время своих визитов в Новокуйбышевск неоднократно отмечал, что муниципалитет является лидером и входит в число пилотных городов по внедрению цифровых технологий в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

«Эта тема крайне чувствительна для всех жителей Самарской области. Конечно, ситуация, когда из года в год вопросы подготовки к отопительному сезону зачастую решаются в авральном режиме, не свидетельствует о системной, эффективной работе. Думаю, совместно мы сможем ситуацию кардинально исправить, создать понятные, четкие, жесткие, прозрачные правила ведения бизнеса, эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства, защиты интересов жителей», — Дмитрий Азаров обозначил основные задачи Сергею Маркову.

Будущий руководитель ведомства подчеркнул, что направление работы ему известно, а также отметил готовность применять и тиражировать в отрасли лучшие инициативы, которые были реализованы в других регионах и за пределами страны.

Еще один тренд формирования Правительства, заданный Дмитрием Азаровым, — возвращение успешных и эффективных специалистов на самарскую землю. Дмитрий Богданов до 2012 года был начальником управления по работе с российскими резидентами технопарка «Жигулевская долина», затем с 2012 по 2017 годы руководил департаментом экономического развития мэрии Тольятти. В Правительстве Ульяновской области Дмитрий Богданов курировал региональные ведомства, относящиеся к так называемому блоку развития: финансы, экономика, имущество, информационные технологии, институты развития.

Дмитрий Азаров обозначил главные задачи, стоящие перед региональным минэкономом: улучшение инвестиционного климата, реализация и поддержка крупных проектов, работа с федеральными структурами, межведомственное взаимодействие.

Сергей Марков и Дмитрий Богданов приступят к исполнению своих обязанностей в начале следующей недели, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
28 сентября 2018  14:29
Сергей Марков и Дмитрий Богданов приступят к исполнению своих обязанностей в начале следующей недели.
Кадровые изменения в Правительстве Самарской области
Сергей Марков и Дмитрий Богданов приступят к исполнению своих обязанностей в начале следующей недели.   Политика региона
148
28 сентября 2018  11:59
Дмитрий Азаров выбрал кандидатов на должности руководителей двух министерств. Структуру самого правительства реорганизуют.
Дмитрий Азаров выбрал кандидатов на должности руководителей двух министерств
Структуру самого правительства реорганизуют. Политика региона
200
28 сентября 2018  11:10
Сергей Прокофьев продолжит руководить думой Сызрани
Сергей Прокофьев продолжит руководить думой Сызрани
Председателя городской думы депутаты выберут на первом заседании, которое должно состояться до 9 октября. Политика региона
106
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
254
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
197
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
252
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
637
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15567
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
680
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
898
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
896
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1180
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
840
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
889
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1914
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1356
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1506
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1465
Весь список

Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят Всемирный день защиты животных
С 28 сентября по 10 декабря в Самаре пройдёт IV Международный фестиваль «Французская осень»
В Самаре пройдет шоу-рум фестиваля "Поволжские сезоны Александра Васильева"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда