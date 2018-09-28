Кадровые изменения в Правительстве Самарской области
28 сентября 2018 14:29
149
Глава региона предложил мэру Новокуйбышевска Сергею Маркову стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ. Министром экономического развития и инвестиций станет тольяттинец Дмитрий Богданов, занимавший пост заместителя Председателя Правительства Ульяновской области.
Губернатор ранее анонсировал назначения руководителей региональных ведомств из числа глав муниципальных образований, применивших наиболее эффективные и результативные практики, работающих «на земле». Это особенно касается социально-значимых сфер, где руководителю необходим опыт прямого общения с людьми и оперативного решения вопросов.
Напомним, первым подобное предложение получил глава Кинельского района Николай Абашин, сумевший привлечь в муниципалитет крупнейших инвесторов и закрепить лидерские позиции в сельскохозяйственной отрасли по региону.
«Назначения на должности министров областного Правительства глав муниципальных образований будут еще, а некоторым областным управленцам будет предложено получить опыт муниципальной работы. Будем обретать командный дух и единство понимания задач», — подчеркивал Дмитрий Азаров.
Необходимо отметить, что сегодня Новокуйбышевск – один из лидеров в сфере благоустройства и решения проблем ЖКХ, внедрения системы «Умный город». Глава региона во время своих визитов в Новокуйбышевск неоднократно отмечал, что муниципалитет является лидером и входит в число пилотных городов по внедрению цифровых технологий в сферу жилищно-коммунального хозяйства.
«Эта тема крайне чувствительна для всех жителей Самарской области. Конечно, ситуация, когда из года в год вопросы подготовки к отопительному сезону зачастую решаются в авральном режиме, не свидетельствует о системной, эффективной работе. Думаю, совместно мы сможем ситуацию кардинально исправить, создать понятные, четкие, жесткие, прозрачные правила ведения бизнеса, эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства, защиты интересов жителей», — Дмитрий Азаров обозначил основные задачи Сергею Маркову.
Будущий руководитель ведомства подчеркнул, что направление работы ему известно, а также отметил готовность применять и тиражировать в отрасли лучшие инициативы, которые были реализованы в других регионах и за пределами страны.
Еще один тренд формирования Правительства, заданный Дмитрием Азаровым, — возвращение успешных и эффективных специалистов на самарскую землю. Дмитрий Богданов до 2012 года был начальником управления по работе с российскими резидентами технопарка «Жигулевская долина», затем с 2012 по 2017 годы руководил департаментом экономического развития мэрии Тольятти. В Правительстве Ульяновской области Дмитрий Богданов курировал региональные ведомства, относящиеся к так называемому блоку развития: финансы, экономика, имущество, информационные технологии, институты развития.
Дмитрий Азаров обозначил главные задачи, стоящие перед региональным минэкономом: улучшение инвестиционного климата, реализация и поддержка крупных проектов, работа с федеральными структурами, межведомственное взаимодействие.
Сергей Марков и Дмитрий Богданов приступят к исполнению своих обязанностей в начале следующей недели, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
28 сентября 2018 14:29
Сергей Марков и Дмитрий Богданов приступят к исполнению своих обязанностей в начале следующей недели. Политика региона
148
28 сентября 2018 11:59
Структуру самого правительства реорганизуют. Политика региона
200
28 сентября 2018 11:10
Председателя городской думы депутаты выберут на первом заседании, которое должно состояться до 9 октября. Политика региона
106
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
254
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
197
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
252
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
637
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15567
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
680
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
898
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
896
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1180
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
840
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
889
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1914
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1356
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1506
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1465
Мероприятия