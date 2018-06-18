Кабмин предложил обнулить пошлины за регистрацию юрлиц и ИП в электронном виде
18 июня 2018 22:09
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Кабмин также предлагает обнулить пошлину на ликвидацию и реорганизацию юрлиц и ИП. В настоящий момент юрлица платят за регистрацию 4 тыс. руб., ИП — 800 руб. Реорганизация и ликвидация для юрлица стоят 800 руб., для ИП — 160 руб. По мнению правительства, обнуление пошлин поспособствует увеличению числа юрлиц и ИП, а также сократит их издержки.
В конце января глава Минэкономразвития Максим Орешкин поднимал тему отмены госпошлин за регистрацию бизнеса в электронном формате на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. По его словам, для регистрируемых в электронном виде бизнесов будет введена «нулевая плата». «Это подразумевает отмену государственных пошлин для регистрации нового бизнеса в электронном формате», — отмечал министр.
В мае Минэкономразвития предложило внести поправки в ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которым лицензии для бизнеса не нужно будет получать в бумажном виде. В министерстве предложили вместо выдачи документа делать запись о лицензии в реестре и не взимать госпошлину за получение выписки. В случае принятия законопроекта поправки вступят в силу в 2019 году.
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