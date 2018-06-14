Кабмин повысит пенсионный возраст для тех, кто имеет право досрочного выхода
14 июня 2018 16:36
Так, на восемь лет, «исходя из общего увеличения трудоспособного возраста», он станет больше для педагогов, медицинских сотрудников, а также творческих работников (при этом никакого ужесточения требований по специальному стажу не будет, указывается в документе).
Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений, говорится в законопроекте.
Также пенсионный возраст правительство предложило увеличить работникам, «которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера». Сейчас возраст выхода на пенсию для них установлен на уровне 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин). Согласно реформе, для них предусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно, отмечается в документе.
Не коснется этот законопроект россиян, которые имеют право на получение досрочных пенсий в связи с работой в тяжелых условиях (эти пособия получают шахтеры, рабочие сферы черной и цветной металлургии, железнодорожники и др.). Также сроки начала выплат не изменятся для граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам (их получают женщины, родившие и воспитывающие ребенка-инвалида до восьми лет, также они полагаются женщинам, родившим пять и более детей, инвалидам по зрению с первой группой или лилипутам). На данный момент в России такие пенсии, как уточняется в документе, получают 1,34 млн человек.
О том, что правительство приступило к обсуждению параметров и темпов повышения пенсионного возраста, РБК стало известно в конце мая. Повысить пенсионный возраст для мужчин на пять лет, до 65 лет, и для женщин — на восемь лет, до 63 лет, предлагал Минфин. Противоположную точку зрения представлял Минтруд. Его подход предполагал увеличение возраста выхода на пенсию для женщин до 60, а для мужчин — до 65.
Сейчас, как выяснили экономисты РАНХиГС, вероятность дожития 20-летних мужчин до пенсионного возраста в России равна 68%. Таким образом, в случае увеличения возраста выхода на пенсию для них до 63 лет вероятность дожить до пенсии для российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, Литвы и Белоруссии), выяснили эксперты.
Российские женщины, по подсчетам аналитиков РАНХиГС, имеют больше возможностей дожить до пенсионного возраста (92%). При повышении пенсионного возраста женщин до 60 лет, согласно расчетам экономистов, показатели России по последнему параметру будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией). Но в случае если возраст выхода на пенсию будет увеличен для них до 63 лет, эти показатели станут наихудшими среди развитых стран.
По данным на 14 июня, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», против повышения пенсионного возраста выступили 92% россиян.
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