Я нашел ошибку
Главные новости: 
Как выяснилось, именно такую сумму Фонд капитального ремонта заработал за счет размещения временно свободных средств фонда в коммерческом банке под проценты.
Самарский Фонд капитального ремонта заработал на взносах горожан 73 миллиона рублей
В результате ДТП пострадавший был госпитализирован.
В Тольятти водитель КАМАЗа сбил мужчину, который шел по проезжей части
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Башкортостана, Калининградской области, Ульяновской области, Ростовской области, Москвы, Московской области и Самарской области.
В Самаре состоялись всероссийские соревнования по современному пятиборью
В РПЦ не против инициативы.
Мусульмане из ДУМ России предложили ввести уроки религии с 4-го по 11-й класс
В ходе визита глава региона Дмитрий Азаров вместе с Героем России, легендарным борцом, депутатом ГД Александром Карелиныи и нашим прославленным олимпийцем Тагиром Хайбулаевым поприветствовали финалистов открытого кубка Самарской области по греко-римской б
Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом третий по величине город области - Сызрань
Правительство России утвердило обновленный перечень пищевой продукции, где содержится более 0,5% этилового спирта, но которая при этом не является алкогольной. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Кабмин отказался включать повидло и соус в список алкогольных продуктов
Формирование и издание Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств» имеет весомое общественное значение и затрагивает вопросы престижа Самарской губернии на всероссийском и международном уровнях.
В Самаре состоится презентация лауреатов Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств»
Хотя большинство людей проигрывают, но иллюзия получения денег очень привлекательна.
Надеясь свести концы с концами, венесуэльцы часами простаивают в очередях...к киоскам с лотерейными билетами, на ипподром и к букмекерам
сегодня  Среда, 15 ноября, 00:06
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/11:
USD 59.62
0.44
EUR 69.68
0.76
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Кабмин отказался включать повидло и соус в список алкогольных продуктов

14 ноября 2017 20:43
151
Правительство России утвердило обновленный перечень пищевой продукции, где содержится более 0,5% этилового спирта, но которая при этом не является алкогольной. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как сообщает РБК, правительство России утвердило обновленный перечень пищевой продукции, где содержится более 0,5% этилового спирта, но которая при этом не является алкогольной. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В новый список, в частности, вошли повидло, желе, соусы, пасты, приправы, а также протертые или дробленные с сахаром фрукты. Помимо этого отнести к алкогольной продукции в кабмине отказались подварки (фруктовые, ягодные или овощные пюре, проваренные с сахаром), начинки разного рода, а также экстракты, плодовые и ягодные сиропы-полуфабрикаты, пряности и экстракты пряностей и натуральные ароматообразующие вещества.

Прежде в этот перечень уже входили напитки брожения, квасы, а также напитки с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2% включительно и на пряно-ароматическом растительном сырье с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2%. Кроме того, к алкогольной продукции согласно документу не относились содержащие спирт кисломолочные продукты, мороженое и щербеты, сырокопченые колбасы, мучные кондитерские изделия, шоколад и шоколадные изделия.

Помимо этого утвержденный правительством документ ввел два перечня таких продуктов. В первом теперь обозначена продукция с кодами по Общероссийскому классификатору по видам экономической деятельности (ОКПД2), а во втором — по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). Прежний документ, как уточняется в официальной бумаге, теперь утратил силу.

Алкогольной продукцией в России согласно нынешнему законодательству считаются продукты, произведенные с использованием или без использования этилового спирта или спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции.

Однако наряду с этим правительство может установить перечень продуктов с содержанием спирта более 0,5%, которые при этом алкогольными не считаются. Впервые такой список был утвержден в 2012 году. В нем тогда были указаны коды по Общероссийскому классификатору продукции (ОК) и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
14 ноября 2017  21:12
В ходе визита глава региона Дмитрий Азаров вместе с Героем России, легендарным борцом, депутатом ГД Александром Карелиныи и нашим прославленным олимпийцем Тагиром Хайбулаевым поприветствовали финалистов открытого кубка Самарской области по греко-римской б
Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом третий по величине город области - Сызрань
В ходе визита глава региона Дмитрий Азаров вместе с Героем России, легендарным борцом, депутатом ГД Александром Карелиныи и нашим прославленным олимпийцем... Политика региона
73
14 ноября 2017  20:43
Правительство России утвердило обновленный перечень пищевой продукции, где содержится более 0,5% этилового спирта, но которая при этом не является алкогольной. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Кабмин отказался включать повидло и соус в список алкогольных продуктов
Правительство России утвердило обновленный перечень пищевой продукции, где содержится более 0,5% этилового спирта, но которая при этом не является алкогольной.... Политика региона
150
14 ноября 2017  16:52
Заседание проходит при участии главы региона Дмитрия Азарова.
В повестке сегодняшнего заседания СГД - итоги социально-экономического развития области, бюджет на 2018 год
Заседание проходит при участии главы региона Дмитрия Азарова.  Политика региона
149
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1858
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1293
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1177
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4251
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1569
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8450
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2327
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9188
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2724
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1320
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1658
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1556
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1304
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2930
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2754
Весь список

Мероприятия
В Самаре в ДК "Заря" пройдет областной татарский праздник урожая «Сембелэ»
В Самарской области прошло профилактическое мероприятие "Сними наушники и капюшон!"
В Самарской филармонии пройдет благотворительный концерт Сергея Войтенко
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда