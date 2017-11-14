Кабмин отказался включать повидло и соус в список алкогольных продуктов

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В новый список, в частности, вошли повидло, желе, соусы, пасты, приправы, а также протертые или дробленные с сахаром фрукты. Помимо этого отнести к алкогольной продукции в кабмине отказались подварки (фруктовые, ягодные или овощные пюре, проваренные с сахаром), начинки разного рода, а также экстракты, плодовые и ягодные сиропы-полуфабрикаты, пряности и экстракты пряностей и натуральные ароматообразующие вещества.Прежде в этот перечень уже входили напитки брожения, квасы, а также напитки с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2% включительно и на пряно-ароматическом растительном сырье с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2%. Кроме того, к алкогольной продукции согласно документу не относились содержащие спирт кисломолочные продукты, мороженое и щербеты, сырокопченые колбасы, мучные кондитерские изделия, шоколад и шоколадные изделия.Помимо этого утвержденный правительством документ ввел два перечня таких продуктов. В первом теперь обозначена продукция с кодами по Общероссийскому классификатору по видам экономической деятельности (ОКПД2), а во втором — по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). Прежний документ, как уточняется в официальной бумаге, теперь утратил силу.Алкогольной продукцией в России согласно нынешнему законодательству считаются продукты, произведенные с использованием или без использования этилового спирта или спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции.Однако наряду с этим правительство может установить перечень продуктов с содержанием спирта более 0,5%, которые при этом алкогольными не считаются. Впервые такой список был утвержден в 2012 году. В нем тогда были указаны коды по Общероссийскому классификатору продукции (ОК) и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).