"К рейтингам относится скептически"
30 августа 2018 21:23
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Сегодня известный финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг ста самых влиятельных россиян: бизнесменов, чиновников, топ-менеджеров и силовиков. Врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров занял в нем 90 строчку.
За комментарием по поводу попадания в рейтинг портал НИАСам обратился в пресс-службу Дмитрия Азарова.
"Дмитрий Игоревич никогда не комментирует различные рейтинги, связанные с ним лично, и относится к ним крайне скептически. Тем более, что в данном случае критерии отбора выглядят неочевидными,"- рассказали нам в пресс-службе.
Как заявляют авторы рейтинга, оценка проводилась по нескольким критериям: количество сотрудников, размер выручки, бюджета под управлением или показателей ВРП, а также влияние на жизнь людей или отраслей, близость к главе государства и партии власти.
Фото stihi.ru
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