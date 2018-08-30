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"К рейтингам относится скептически"
"К рейтингам относится скептически"
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Новости /  Политика /  Политика региона  

"К рейтингам относится скептически"

30 августа 2018 21:23
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В пресс-службе Дмитрия Азарова прокомментировали рейтинг влиятельности россиян 
Сегодня известный финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг ста самых влиятельных россиян: бизнесменов, чиновников, топ-менеджеров и силовиков. Врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров занял в нем 90 строчку.

За комментарием по поводу попадания в рейтинг портал НИАСам обратился в пресс-службу Дмитрия Азарова.

"Дмитрий Игоревич никогда не комментирует различные рейтинги, связанные с ним лично, и относится к ним крайне скептически. Тем более, что в данном случае критерии отбора выглядят неочевидными,"- рассказали нам в пресс-службе.

Как заявляют авторы рейтинга, оценка проводилась по нескольким критериям: количество сотрудников, размер выручки, бюджета под управлением или показателей ВРП, а также влияние на жизнь людей или отраслей, близость к главе государства и партии власти. 

Фото stihi.ru
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Комментарии



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