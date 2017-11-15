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Известный самарский блогер Денис Кортунов принял предложение Дмитрия Азарова стать советником

15 ноября 2017 21:14
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В пять развернутых пунктов Денис аргументирует, почему его назначение — удачный и полезный для города выбор, и кратко делится возможными планами.
Несколько минут назад известный блогер, основатель самарского городского ЖЖ-сообщества Samara-ru Денис Кортунов опубликовал на своей странице в Фейсбук новость о том, что ему поступило предложение от Дмитрия Азарова стать советником, сообщает drugoigorod.ru.

«Ко мне обратился Дмитрий Азаров и предложил мне стать общественным советником Губернатора Самарской области в области информационных технологий. Это было очень неожиданно, так как у меня нет никакого опыта госслужбы. Но мне предложение показалось интересным, поэтому я согласился», — пишет Денис.

В пять развернутых пунктов Денис аргументирует, почему его назначение — удачный и полезный для города выбор, и кратко делится возможными планами: «Я вижу два понятных мне направления: а) Сильно прокачать количество и качество разработчиков, дизайнеров, менеджеров и прочих айтишников в регионе (это просто и понятно). б) Начать интегрировать IT с другими областями: производство, образование, медицина и так далее (это сложно и непонятно)». Возрождение Фестиваля 404 также входит в планы нового советника.

Основным местом работы Дениса Кортунова останется компания Acronis, где он работает директором по дизайну.




Фото — со страницы Дениса Кортунова в Фейсбук
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Комментарии



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В пять развернутых пунктов Денис аргументирует, почему его назначение — удачный и полезный для города выбор, и кратко делится возможными планами.
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