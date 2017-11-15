Известный самарский блогер Денис Кортунов принял предложение Дмитрия Азарова стать советником

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«Ко мне обратился Дмитрий Азаров и предложил мне стать общественным советником Губернатора Самарской области в области информационных технологий. Это было очень неожиданно, так как у меня нет никакого опыта госслужбы. Но мне предложение показалось интересным, поэтому я согласился», — пишет Денис.В пять развернутых пунктов Денис аргументирует, почему его назначение — удачный и полезный для города выбор, и кратко делится возможными планами: «Я вижу два понятных мне направления: а) Сильно прокачать количество и качество разработчиков, дизайнеров, менеджеров и прочих айтишников в регионе (это просто и понятно). б) Начать интегрировать IT с другими областями: производство, образование, медицина и так далее (это сложно и непонятно)». Возрождение Фестиваля 404 также входит в планы нового советника.Основным местом работы Дениса Кортунова останется компания Acronis, где он работает директором по дизайну.Фото — со страницы Дениса Кортунова в Фейсбук