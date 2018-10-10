Изучать законность нового регламента гордумы Тольятти суд начнет нескоро
10 октября 2018 18:03
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Иск еще 3 октября подали депутаты нового созыва гордумы от фракции КПРФ Дмитрий Колотурин и Владислав Шепелев. Согласно их заявлению, после 9 сентября, когда состоялись новые выборы в гордуму, старый созыв уже не имел права собираться на свое заседание и решать какие-либо вопросы, тем более по принятию нового регламента, поскольку полномочия этих депутатов к тому времени истекли. Такова норма п.1 ст. 8 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ».
Принятый регламент, как уже сообщало «СО» ОНЛАЙН», сделал невозможным переход городского парламента под контроль коммунистов, несмотря на то, что они взяли 17 из 35 мандатов — больше, чем какая-либо иная фракция, включая «Единую Россию» с ее 13 мандатами.
При прежнем варианте регламента для решения ключевых вопросов, в том числе и по изменению регламента (в котором прописаны в том числе и процедура избрания спикера), депутатам было достаточно простого большинства. Теперь же — не менее двух третей. В итоге новый регламент парализовал работу нового городского собрания, которое с 5 октября не может избрать спикера. А без решения этого вопроса в принципе невозможна дальнейшая работа думы.
Фото: «СО» ОНЛАЙН»
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