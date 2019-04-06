Изменивший Конституцию Медведев считает, что другие поправки пока не нужны
6 апреля 2019 21:05
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"Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки, или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию Конституции, не нужны", - цитирует Медведева "Интерфакс".
Он назвал Конституцию "инструментом, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны". "В то же время общество и политическая система развиваются, и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти. Это совершенно нормально", - считает премьер.
Он напомнил, что именно по его инициативе в 2008 году были изменены сроки полномочий президента и парламента, введена отчетность правительства перед Госдумой. "Эти изменения к тому времени назрели и логично вписались в политико-государственный контекст", - сказал Медведев.
Любые новые изменения в Конституции, подчеркнул он, обязательно должны пройти стадию обсуждения на экспертном уровне и в самих структурах власти. Кроме того, "никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать фундаментальных положений о правах и свободах граждан и положений о форме государственного правления в нашей стране".
Напомним, спикер Госдумы высказался за то, чтобы нижняя палата как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Он отметил, что сейчас Дума только лишь дает согласие президенту на назначение главы правительства. Само же правительство формирует премьер-министр, а у президента нет возможности "опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам".
Медведев в статье к 25-летию российской Конституции, опубликованной в декабре 2018 года, писал, что корректировки Основного закона могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав, но никогда не должны снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны.
Фото: ТАСС
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