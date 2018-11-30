Из самарского правительства провожают его многолетнего председателя Александра Нефедова?
30 ноября 2018 22:49
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В «Белом доме», однако, эту информацию опровергают. Связаться с самим Нефедовым не удалось.
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