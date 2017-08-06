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Новости /  Политика /  Политика региона  

Из самарского Ботанического сада хотят сделать парк?

6 августа 2017 13:23
549
Презентованный проект
Как пишет blog-matveev.livejournal.com, по имеющейся информации с 14 августа на реконструкцию закроется Самарский Ботанический сад - научное подразделение Самарского университета.

Проект "обновленного" Ботанического сада, разумеется, инициировал неутомимый "улучшатель" самарской природы/архитектуры/образования/местного самоуправления etc. губернатор Меркушкин. Впервые лидер "команды созидания" озвучил эту идею в феврале 15 года на печально-известном ученом совете "пораженцев" СамГу, где была презентована идея объединения трех вузов. Тогда губернатор высказал желание связать через Ботсад дорожками два корпуса: СамГУ и госуниверситета, чтобы "студенты там гуляли, лежали на травке между занятиями" и т.д. из чего сразу мне как человеку выросшему в семье биолога, бывшего 30 лет научным руководителем этого самого ботанического сада, сразу стало понятно, что Николай Иванович не видит разницы между ботсадами и парками, что вообще-то печально для руководителя такого ранга.

Впрочем, последующие истории: со "Стеной плача" и склоном пл.Славы, проектами застройки в исторической Самаре, "реконструкцией" фонтана Победы и т.д. и т.п. показали, что Меркушкин вообще не видит никакой разницы ни в чем, опираясь исключительно на собственные вкусы и представления о культуре, архитектуре, науке и т.д., сформировавшиеся в передовом во всех возможных отношениях краю, то есть в Мордовии, а конкретно в селе Новые Верхиссы. 

Презентованный проект "реконструкции" самарского Ботанического Сада откровенно анонсирует фактическое оставление под "зону исследовательских работ" не более четверти нынешней территории "дикой природы" (5-10 га из существующих 34 га), остальныке фактически превращаются в парк. Разумеется, оформленный "в космической тематике". Как взахлеб сообщает"Волжская коммуна" в Ботсаду "появятся тематические площадки, инновационный учебный центр, конгресс-холл, лекторий и места для занятий школьников и студентов". И, как и хотел Николай Иванович, вход со стороны СГАУ, чтоб удобнее было гулять. Вдоль всего периметра хотят сделать велодорожки (или пока не вело).

Как всё это сочетается со статусом особо охраняемой природной территории - вопрос риторический, т.к. и застройка и режим посещения такой территории строго ограничены федеральным законодательством,. Ботсады являются научными учреждениями, где вместо строительства конгресс-холлов, велодорожек и лежащих на пикниках студентов ходят организованные экскурсии, идёт высадка и наблюдение за растениями, ведутся научные исследования биологами.

Причины "реконструкции" самарского Ботсада с фактическим оттяпыванием 35-30 га его территории лежат на поверхности: сначала освоить 400 млн.руб., затем зарабатывать на конгресс-холлах. Об этом прямолинейно сказал "аэрокосовский" ректор Самарского университета Евгений Шахматов: "Сейчас Ботанический сад посещает 100 тысяч человек в год, эту цифру надо увеличить до миллиона. Годовой доход, который Ботанический сад приносит сейчас, составляет примерно 1 млн рублей. Со временем стоит задача выйти на 50-100 млн рублей". Не удивлюсь, если вскоре территорию "парка" лишат статуса особо охраняемой природной территории, потом сменят зонирование- и захотят построить пару "кампусов". 34 га в центре города, доставшиеся аэрокосу в наследство от ликвидированного госуниверситета- лакомый кусок.

В своей фирменной "нью-васюковщине" губернатор Николай Меркушкин заявил : "Если мы говорим об университете, входящем в топ-100 вузов России, то у него должен быть Ботанический сад не просто российского, а мирового уровня. Этот проект для нас принципиален". Видимо Ботсад "мирового уровня" в понимании нынешнего самарского гуернатора- это тот, что 3/4 своей территории из зоны исследовательских работ, где люди изучают природу, переводит в "дисней-ленд" с велодорожками и конгресс-холлами. За что нам это? Все эти "Стены", склоны, фонтаны, а теперь и Ботсад? Хотя и так понятно: нет в Самаре ни элиты, способной противостоять варягам, ни интеллигенции, способной создавать значимую для власти и общества самоидентификацию Самары, ни подвижников, способных эти самарские коды и знаковые для города места защищать. Зато полно лизунов, готовых любое варварство и дурь начальника вылизать до блеска.

Полагаю, в сложившейся ситуации депутатский запрос в Минприроды, и Природоохранную прокуратуру необходим, и будет направлен.


Фото  blog-matveev.livejournal.com
 
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Комментарии



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6 августа 2017  13:23
Презентованный проект
Из самарского Ботанического сада хотят сделать парк?
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