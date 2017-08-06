Из самарского Ботанического сада хотят сделать парк?

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Проект "обновленного" Ботанического сада, разумеется, инициировал неутомимый "улучшатель" самарской природы/архитектуры/образования/местного самоуправления etc. губернатор Меркушкин. Впервые лидер "команды созидания" озвучил эту идею в феврале 15 года на печально-известном ученом совете "пораженцев" СамГу, где была презентована идея объединения трех вузов. Тогда губернатор высказал желание связать через Ботсад дорожками два корпуса: СамГУ и госуниверситета, чтобы "студенты там гуляли, лежали на травке между занятиями" и т.д. из чего сразу мне как человеку выросшему в семье биолога, бывшего 30 лет научным руководителем этого самого ботанического сада, сразу стало понятно, что Николай Иванович не видит разницы между ботсадами и парками, что вообще-то печально для руководителя такого ранга.Впрочем, последующие истории: со "Стеной плача" и склоном пл.Славы, проектами застройки в исторической Самаре, "реконструкцией" фонтана Победы и т.д. и т.п. показали, что Меркушкин вообще не видит никакой разницы ни в чем, опираясь исключительно на собственные вкусы и представления о культуре, архитектуре, науке и т.д., сформировавшиеся в передовом во всех возможных отношениях краю, то есть в Мордовии, а конкретно в селе Новые Верхиссы.Презентованный проект "реконструкции" самарского Ботанического Сада откровенно анонсирует фактическое оставление под "зону исследовательских работ" не более четверти нынешней территории "дикой природы" (5-10 га из существующих 34 га), остальныке фактически превращаются в парк. Разумеется, оформленный "в космической тематике". Как взахлеб сообщает"Волжская коммуна" в Ботсаду "появятся тематические площадки, инновационный учебный центр, конгресс-холл, лекторий и места для занятий школьников и студентов". И, как и хотел Николай Иванович, вход со стороны СГАУ, чтоб удобнее было гулять. Вдоль всего периметра хотят сделать велодорожки (или пока не вело).Как всё это сочетается со статусом особо охраняемой природной территории - вопрос риторический, т.к. и застройка и режим посещения такой территории строго ограничены федеральным законодательством,. Ботсады являются научными учреждениями, где вместо строительства конгресс-холлов, велодорожек и лежащих на пикниках студентов ходят организованные экскурсии, идёт высадка и наблюдение за растениями, ведутся научные исследования биологами.Причины "реконструкции" самарского Ботсада с фактическим оттяпыванием 35-30 га его территории лежат на поверхности: сначала освоить 400 млн.руб., затем зарабатывать на конгресс-холлах. Об этом прямолинейно сказал "аэрокосовский" ректор Самарского университета Евгений Шахматов: "Сейчас Ботанический сад посещает 100 тысяч человек в год, эту цифру надо увеличить до миллиона. Годовой доход, который Ботанический сад приносит сейчас, составляет примерно 1 млн рублей. Со временем стоит задача выйти на 50-100 млн рублей". Не удивлюсь, если вскоре территорию "парка" лишат статуса особо охраняемой природной территории, потом сменят зонирование- и захотят построить пару "кампусов". 34 га в центре города, доставшиеся аэрокосу в наследство от ликвидированного госуниверситета- лакомый кусок.В своей фирменной "нью-васюковщине" губернатор Николай Меркушкин заявил : "Если мы говорим об университете, входящем в топ-100 вузов России, то у него должен быть Ботанический сад не просто российского, а мирового уровня. Этот проект для нас принципиален". Видимо Ботсад "мирового уровня" в понимании нынешнего самарского гуернатора- это тот, что 3/4 своей территории из зоны исследовательских работ, где люди изучают природу, переводит в "дисней-ленд" с велодорожками и конгресс-холлами. За что нам это? Все эти "Стены", склоны, фонтаны, а теперь и Ботсад? Хотя и так понятно: нет в Самаре ни элиты, способной противостоять варягам, ни интеллигенции, способной создавать значимую для власти и общества самоидентификацию Самары, ни подвижников, способных эти самарские коды и знаковые для города места защищать. Зато полно лизунов, готовых любое варварство и дурь начальника вылизать до блеска.Полагаю, в сложившейся ситуации депутатский запрос в Минприроды, и Природоохранную прокуратуру необходим, и будет направлен.Фото blog-matveev.livejournal.com