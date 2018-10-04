Из правительственной «Волжской коммуны» теперь уходит и директор

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Г-н Бояркин пришел в «ВК» в период ее ребрендинга в 2008 году, когда из черно-белой газеты, публиковавшей в основном документы регионального правительства, она превратилась в цветное многополосное издание с претензией на превращение в главную газету региона. Газетный бизнес для Александра Бояркина не был на тот момент новым: до 1999 года он был директором «Самарского обозрения», но потом предпочел уйти в другие сферы. В частности, возглавлял пиццерию «Дон Чичо». В «Волжскую коммуну» он пришел сначала на пост заместителя директора, а с 2010 года был повышен до директора госучреждения.Уход Александра Бояркина — скорее всего одна из последних перестановок в медиа-блоке областного правительства. Целый ряд кадровых решений был принят еще в первые месяцы после назначения главой региона в сентябре прошлого года Дмитрия Азарова. Так, главным редактором «Волжской коммуны» в декабре назначили Ирину Лукьянову, которая в 2013 году, когда г-н Азаров был главой города, возглавляла муниципальную «Самарскую газету». Директором «СГ» тогда же являлась Елена Рахимова (ныне Летичевская), которая теперь возглавляет департамент информационной политики. Управление пресс-службы самарского губернатора одновременно с г-жой Летичевской возглавила Наталья Родимова. Предшественник Ирины Лукьяновой на посту главного редактора Александр Комраков стал консультантом у Виктора Кузнецова, заместителя главы губернаторской администрации.