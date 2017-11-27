Исполнительным директором «ПТС» назначен Айдар Анварович Ильясов
27 ноября 2017 15:51
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Айдар Ильясов родился в 1981 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика». Начинал трудовой путь с должности слесаря в тепловых сетях ОАО «Башкирэнерго», сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).
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