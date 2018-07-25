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Ирина Слуцкая приехала в Самару и приняла участие в стратегической сессии "Сбережение народа" #СтратегияЛидерства.Сегодня она выступила на пленарном заседании, где рассказала о своем проекте скандинавской ходьбы и о пользе этого вида физической активности