«Институт государственных программ не состоялся», — правительство признало треть госпрограмм неэффективными

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«Само правительство в своих документах говорит о том, что институт государственных программ не состоялся», — сообщила она, уточнив, что «треть государственных программ, которые сейчас реализуются, самим» кабмином «признаны неэффективными».В данном случае, как добавила Голикова, по ее мнению, нужно переходить «на другие, более прозрачные и понятные механизмы определения приоритетов и формирования бюджетов ведомств».По словам главы Счетной палаты, многие существующие госпрограммы — довольно громоздкие и не решают задач, которые сегодня стоят перед страной.Эту проблему, как передает корреспондент РБК, также прокомментировал министр финансов России Антон Силуанов. Государственные программы глава ведомства, в свою очередь, назвал «мертворожденными». «Ведомства не знают всех показателей своих госпрограмм», — добавил министр, заметив, что «сейчас мы переходим на проектное планирование». «Здесь важно целеполагание. Мы хотим лучше управлять деньгами», — заключил Силуанов.Фото 360tv.ru