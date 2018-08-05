Иностранцам с FAN ID разрешили посещать Россию без визы до конца года

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Отмечается, что данная поправка была подготовлена с целью популяризации туризма в России. При этом главным её достоинством является то, что данная система въезда иностранцев себя хорошо зарекомендовала во время проведения мундиаля. А на дальнейшую реализацию данной схемы не потребуется дополнительных средств из бюджета страны.Согласно статистике Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, всего было выдано около полутора миллионов паспортов болельщика. Из них больше половины (871 тысяча) — граждане Росиии.