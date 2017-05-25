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Путин предложил проиндексировать с учетом инфляции зарплаты работников бюджетных организаций, не охваченных майскими указами.
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Индексация зарплат, предложенная Путиным, может коснуться 5,8 миллиона бюджетников

25 мая 2017 23:59
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Путин предложил проиндексировать с учетом инфляции зарплаты работников бюджетных организаций, не охваченных майскими указами.
Индексация зарплат, предложенная президентом России Владимиром Путиным, может коснуться 5,8 миллиона бюджетников, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Ранее, в среду, Путин предложил проиндексировать с учетом инфляции зарплаты работников бюджетных организаций, не охваченных майскими указами.

"Речь идет о работниках бюджетной сферы. В социальной сфере к этим категориям относятся административные работники (экономисты, юристы, бухгалтеры, кадровики), инженерно-технические работники и вспомогательные работники, обслуживающие (те, кто обслуживает. — Прим. ред.) здания и оборудования — инженеры, программисты, техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений, а также специалисты по комплексной реабилитации, социальные психологи и другие", — пояснили в Минтруде.

Кроме того, по данным ведомства, к бюджетной сфере относятся государственные и муниципальные учреждения лесного хозяйства, гидрометеорологической службы, ветеринарии, службы занятости и другие.

"Общая численность указанных работников составляет 5,8 миллиона человек. Из них 1,9 миллиона человек заняты в федеральных учреждениях и 3,9 миллиона человек — в учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждениях", — добавили в Минтруде.

Майскими указами президента предусмотрено повышение зарплат врачей и учителей. В Министерстве образования и науки ранее отметили, что перед ведомством стоит задача к 2018 году довести зарплаты педагогов высшей школы до 200% относительно средней оплаты труда в регионе. 
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Комментарии



Политика региона
25 мая 2017  23:59
Путин предложил проиндексировать с учетом инфляции зарплаты работников бюджетных организаций, не охваченных майскими указами.
Индексация зарплат, предложенная Путиным, может коснуться 5,8 миллиона бюджетников
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