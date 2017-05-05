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Игорь Паньшин посетил Самарскую область

5 мая 2017 19:35
189
Основная цель поездки – подготовка к V юбилейному Форуму «iВолга-2017».
5 мая 2017 года заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин посетил Самарскую область. Основная цель поездки – подготовка к V юбилейному Форуму «iВолга-2017».

По поручению полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича заместитель полпреда провел совещание по вопросам подготовки к окружному мероприятию. Во встрече приняли участие глава региона Николай
Меркушкин, министры областного правительства, руководство МЧС и МВД по Самарской области, дирекция Форума.

Участники совещания обсудили реализацию «дорожной карты» Форума, выработали алгоритм решения организационных и
технических вопросов. Отдельное внимание было уделено конкурсу проектов и тренинговой программе.

В этом году будет организована федеральная смена «Инновации в экологии», которая примет участников из разных регионов Российской Федерации. В международную смену «iVolga Global» войдут представители европейских государств, стран ближнего зарубежья. На юбилейную «iВолгу» приглашены молодежные делегации Китая, Франции, Сербии, Ганы,
Азербайджана, Индии, Греции, Новой Зеландии и Бразилии.

В рамках Форума традиционно будут работать смены: «Культурный БУМ», «Малая родина – большие возможности», «МедиаВолна», «Патриот», «Поколение Добра», «Политика», «Спортивная молодежь – здоровая нация», «Ты -
предприниматель». Ожидается, что участниками Форума станут около 2000 молодых людей из регионов Приволжского и других федеральных округов России. Будет организован «Инклюзивный городок» для участников с ограниченными
возможностями здоровья. Значительную часть программы Форума составят мероприятия патриотической направленности, запланированы окружные соревнования по парашютному спорту.

«За четыре года Форум стал знаковым событием не только для Самарской области и Приволжского федерального округа. Интерес к «iВолге» возрастает. Для ПФО молодежная политика всегда была в приоритете. Благодаря «iВолге» Самара по
праву может претендовать на звание молодежной столицы», – заявил Игорь Паньшин.

По состоянию на 5 мая 2017 на Форум зарегистрировалось уже 7829 человек. Окончание регистрации участников запланировано на 15 мая 2017 года http://ivolgaforum.ru/. По итогам конкурса будет определен состав участников «iВолги-
2017». Среди критериев отбора молодежных проектов, претендующих на грантовую поддержку: уникальность, инновационный подход, социальная значимость и возможность практической реализации идеи.

В этот же день заместитель полпреда встретился с победителями и призерами окружного Молодежного форума «iВолга», награжденными грантами полномочного представителя Президента РФ в ПФО. сообщает пресс-служба ПФО.

Фото   nasha-molodezh.ru 
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5 мая 2017  19:35
Основная цель поездки – подготовка к V юбилейному Форуму «iВолга-2017».
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