Игорь Комаров высоко оценил подготовку Самарской области к участию в реализации нацпроектов
6 ноября 2018 20:53
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В ходе совещания был обозначен круг вопросов, на решении которых в ближайшее время предстоит сосредоточиться региональному правительству. Так, губернатор Дмитрий Азаров рассказал об организационной работе по общей координации национальных проектов на территории Самарской области, а отраслевые министры подробно доложили о мерах, предпринимаемых для обеспечения участия региона в каждом из национальных проектов.
Подводя итоги совещания, Игорь Комаров отметил, что в регионе ведется большая работа по реализации задач, поставленных Президентом. "Понятно, что сейчас еще идет определение основных цифр и показателей, но все мы обратили внимание, что работа находится в высокой степени готовности. И не только в организационной стадии — Дмитрий Игоревич четко определил, кто за что отвечает. Работа видна, она хорошо организована. Но также достаточно серьезная проработка и понимание, что необходимо для реализации задач, которые поставлены, — сказал Игорь Комаров.
"Понятно, что в области есть вопросы, доставшиеся в наследство, имеющие долгую историю. Это касается дошкольного образования, обманутых дольщиков, аварийного жилья и некоторых других вопросов. Но здесь нам достаточно четко рассказали и доложили о динамике и мерах, которые предпринимаются, чтобы в обозримом будущем решить эти вопросы", — отметил полпред, передает vkonline.ru.
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