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Игорь Комаров в Уфе провел совещание по Указу Президента РФ и обсудил ситуацию в Сибае

20 февраля 2019 15:54
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«Необходимо системно и четко расставить приоритеты и обеспечить оптимизацию расходов без ущерба для достижения конкретных целей развития региона и повышения качества жизни людей», — отметил Игорь Комаров.
19 февраля в Республике Башкортостан полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел совещание по исполнению в регионе Указа Президента России № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Ранее полпред уже обсуждал с руководством десяти регионов Приволжского федерального округа реализацию национальных проектов; в Чувашской Республике, Нижегородской и Ульяновской областях Игорь Комаров планирует провести совещания в подобном формате до середины 2019 года.

Открывая заседание в Уфе, полномочный представитель отметил, что на реализацию национальных проектов в Республику Башкортостан из федерального бюджета в 2019-2021 годах будет направлено более 35 млрд рублей, и призвал власти региона обеспечить максимально эффективное использование каждого рубля.

«Необходимо системно и четко расставить приоритеты и обеспечить оптимизацию расходов без ущерба для достижения конкретных целей развития региона и повышения качества жизни людей», — отметил Игорь Комаров.

Одним из главных направлений работы для руководства республики на ближайшие годы должно стать развитие здравоохранения. Полномочный представитель Президента РФ обозначил конкретные задачи: повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, улучшение ситуации в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, решение проблем в системе детского здравоохранения. Полпред напомнил и цели, которые обозначены в Указе Президента страны: увеличение средней продолжительности жизни и снижение смертности людей трудоспособного возраста.

Еще одно важное направление реализации положений «майского» Указа Президента РФ – нацпроект «Образование». Игорь Комаров подчеркнул, что к 2021 году проблема доступности дошкольного образования в республике должна быть полностью решена.

Также на заседании рассматривались вопросы улучшения жилищных условий. Игорь Комаров напомнил, что именно с обсуждения нацпроекта «Жилье и городская среда» Президент России Владимир Путин начал серию совещаний с общественностью по вопросам реализации национальных проектов. Полпред подчеркнул, что проблемы «обманутых дольщиков» в Башкортостане будут решаться согласно «дорожной карте».

Также участники совещания обсудили приведение в нормативное состояние региональных и муниципальных автомобильных дорог и полный переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

Экологические проблемы Игорь Комаров и врио главы республики Радий Хабиров рассмотрели на специальном совещании по оценке аварийной ситуации на Сибайском месторождении медно-цинковых колчеданных руд. В заседании участвовали также главы региональных управлений МЧС и Ростехнадзора, руководство горно-обогатительного комбината.

Игорь Комаров напомнил, что Правительство РФ уделяет пристальное внимание аварийной ситуации на Сибайском горно-обогатительном комбинате. Участники совещания доложили полномочному представителю о работах по ликвидации аварии и о предпринимаемых мерах для обеспечения безопасности жителей города.

Полпред Президента РФ подчеркнул, что экологическая обстановка в Сибае будет находиться под его личным контролем до полной нормализации ситуации.

«Мы обсудили конкретные меры по ликвидации аварийной ситуации, в том числе ответственность каждой из сторон, и, в частности, УГОКа. Завершение работ планируется до конца марта 2019 года. Надо вместе реализовать этот план, чтобы жители города дышали свободно», – сказал Игорь Комаров.

После совещания состоялась рабочая встреча Игоря Комаров и врио главы республики Башкортостан, в ходе которой Радий Хабиров рассказал полномочному представителю Президента РФ об основных показателях социально-экономического развития региона.

В этот же день Игорь Комаров посетил центр позитронно-эмиссионной томографии с радиохирургией ООО «ПЭТ-Технолоджи», где проводится эффективная современная диагностика широкого спектра онкологических, кардиологических, неврологических заболеваний и лечение опухолей на радиохирургической системе «Кибер-Нож». Достижения республиканской промышленности полпреду продемонстрировали на производственных площадках крупнейшего разработчика и производителя авиационных двигателей в России – АО «ОДК-УМПО». Полпред посетил цеха сборки и испытаний двигателей для российских военных самолетов, в том числе для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК), а также осмотрел производство отдельных узлов для вертолетов серии «Ка» и «Ми», познакомился с возможностями предприятия по выпуску оборудования для нефтегазовой промышленности, передает пресс-служба ПФО. 
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