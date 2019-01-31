Игорь Комаров в Саратове провел совещание по исполнению Указа Президента России

78

31 января 2019 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в Саратове провел совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития региона с учетом реализации приоритетов, обозначенных в Указе Президента России № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».Игорь Комаров напомнил, что по Закону о федеральном бюджете на 2019-2021 годы для всех субъектов страны предусмотрены межбюджетные трансферты на реализацию национальных проектов в объеме почти 2 трлн рублей, из них для Саратовской области – более 28 млрд рублей.«Самое главное не только ресурсы, которые выделяются на эти цели, а те конкретные результаты, которые, как сказал Владимир Владимирович Путин, люди должны увидеть в ближайшее время», - сказал Игорь Комаров.Полномочный представитель также отметил, что всего за счет средств федерального, регионального и местных бюджетов в Саратовской области предусмотрено финансирование мероприятий Указа в 2019-2021 годах на сумму 35 млрд рублей.Обсуждение конкретных направлений Указа началось с одной из самых важных тем – здравоохранения. Участники совещания обсудили вопросы повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению, улучшения показателей в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.В сфере образования главным стал вопрос доступности мест в детских садах. Региональные власти должны полностью решить эту проблему к 2021 году.Среди основных приоритетов в жилищной сфере – увеличение объемов строительства жилья, а также решение проблем «обманутых дольщиков». Полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил, что региональная «дорожная карта» по решению проблем пострадавших граждан, в которую включены 30 домов, должна осуществляться без сбоев. Игорь Комаров заявил, что особое внимание также необходимо уделять объектам, не включенным в «дорожную карту» (два дома), по которым зафиксировано нарушение сроков завершения строительства более чем на 6 месяцев. «В этих домах такие же пострадавшие граждане, и необходимо принять все меры, чтобы обеспечить защиту их прав», — отметил полпред.Еще одна тема, которую обсудили участники совещания, — экология. Здесь основные задачи Саратовской области — полный переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда и реализация мероприятий по оздоровлению Волги.Полномочный представитель особо подчеркнул, что до 15 февраля 2019 года регионы должны заключить соглашения с федеральными органами власти о софинансировании из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Федерации, связанных с реализацией региональных проектов.«Я призываю вас всех к открытому диалогу. Насколько мы правильно определим вектор нашей работы в самом начале пути, настолько во многом и будут достигнуты непростые, но реальные задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил Игорь Комаров.В этот же день в рамках рабочей поездки полпред провел совещание по вопросам развития системы жилищно-коммунального комплекса. В частности, Игорь Комаров акцентировал внимание на необходимости повысить эффективность работы по уборке населенных пунктов от снега. В этом году объем вывоза снега в два раза превысил аналогичный показатель прошлого года. Вместе с тем региональные власти взяли на себя обязательства в течение суток решить проблемы транспортной доступности, которые сложились из-за обильных снегопадов, и нормализовать работу общественного транспорта.Кроме того, Игорь Комаров посетил Энгельсскую гвардейскую авиационную Донбасскую Краснознаменную дивизию — одно из самых мощных соединений авиационной составляющей Сил ядерного сдерживания Российской Федерации. Командир дивизии Олег Пчела показал полномочному представителю авиационную технику, которая участвовала в воздушной операции ВКС ВС РФ против террористов в Сирийской Арабской Республике.Также полномочный представитель посетил муниципальное образовательное учреждение «Школа нового века», которое было построено в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы». Игорь Комаров осмотрел спортивную зону, блоки начальной, основной и средней школы, рассчитанные на 1100 учеников, передает пресс-служба ПФО.