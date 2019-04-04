Игорь Комаров в Дзержинске провел совещание по вопросам ликвидации объектов накопленного экологического ущерба
4 апреля 2019 17:57
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4 апреля 2019 года в Дзержинске Нижегородской области полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили наиболее крупные объекты накопленного экологического ущерба в регионе и новый межмуниципальный полигон для утилизации ТБО, построенный ООО «МАГ груп», где увидели работу автоматического мусоросортировочного комплекса мощностью 470 тыс. тонн отходов в год.
На объекте накопленного экологического ущерба – полигоне твердых бытовых отходов «Игумново» – Игорю Комарову и Глебу Никитину рассказали, что за период его эксплуатации здесь скопилось более 25 млн тонн твердых бытовых отходов. Сейчас работы на полигоне вошли в финальную стадию и должны быть полностью завершены в апреле 2020 года.
В этот же срок должны быть закончены все мероприятия по ликвидации свалки промышленных отходов «Черная дыра».
Сейчас здесь ведется доводка уникального оборудования для извлечения, подготовки и термолизного обезвреживания отходов. После осмотра территории «Черной дыры» Игорь Комаров и Глеб Никитин посетили полигон для складирования шлама производств бывшего завода «Капролактам» – «Белое море».
Полпреда Президента России и губернатора Нижегородской области познакомили с технологией обезвреживания опасного объекта. Накопленные отходы осушили с помощью системы дренажей и установки очистных сооружений; сейчас здесь заканчиваются работы по укладке специальной геосинтетической мембраны, которая не пропускает атмосферные осадки, чтобы позже покрыть эту территорию грунтом и засеять травой.
После завершения осмотра Игорь Комаров провел совещание, на котором представители регионального правительства и подрядчики, занимающиеся ликвидацией объектов накопленного экологического ущерба, доложили о текущей ситуации.
Полномочный представитель напомнил, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно обращал внимание на необходимость решения экологических проблем Дзержинска.
«Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба – одна из приоритетных задач нацпроекта «Экология», который направлен на сохранение природы России, а значит, здоровья каждого из нас», – отметил Игорь Комаров.
Также на совещании обсудили вопрос организации мониторинга ситуации на объектах накопленного экологического ущерба в Дзержинске, который будет проводиться после завершения всех работ.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что шламонакопитель «Белое море», свалка химических отходов «Черная дыра» и полигон ТБО Игумново представляют собой три типичных для России объекта накопленного экологического ущерба, и нижегородский опыт по их ликвидации в рамках нацпроекта «Экология» может быть полезен другим регионам. Этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе Госсовета по экологии.
«Сегодня мы с коллегами также обсуждали возможности использования этого оборудования в других регионах. Да, это возможно, но я считаю, что и у нас в Нижегородской области ещё достаточно объектов накопленного экологического вреда на многие годы, чтобы загрузить установку, которая по условиям контракта после завершения работ перейдет в собственность области. Мы будем серьезно над этим работать», – сказал Глеб Никитин, передает пресс-служба ПФО.
На объекте накопленного экологического ущерба – полигоне твердых бытовых отходов «Игумново» – Игорю Комарову и Глебу Никитину рассказали, что за период его эксплуатации здесь скопилось более 25 млн тонн твердых бытовых отходов. Сейчас работы на полигоне вошли в финальную стадию и должны быть полностью завершены в апреле 2020 года.
В этот же срок должны быть закончены все мероприятия по ликвидации свалки промышленных отходов «Черная дыра».
Сейчас здесь ведется доводка уникального оборудования для извлечения, подготовки и термолизного обезвреживания отходов. После осмотра территории «Черной дыры» Игорь Комаров и Глеб Никитин посетили полигон для складирования шлама производств бывшего завода «Капролактам» – «Белое море».
Полпреда Президента России и губернатора Нижегородской области познакомили с технологией обезвреживания опасного объекта. Накопленные отходы осушили с помощью системы дренажей и установки очистных сооружений; сейчас здесь заканчиваются работы по укладке специальной геосинтетической мембраны, которая не пропускает атмосферные осадки, чтобы позже покрыть эту территорию грунтом и засеять травой.
После завершения осмотра Игорь Комаров провел совещание, на котором представители регионального правительства и подрядчики, занимающиеся ликвидацией объектов накопленного экологического ущерба, доложили о текущей ситуации.
Полномочный представитель напомнил, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно обращал внимание на необходимость решения экологических проблем Дзержинска.
«Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба – одна из приоритетных задач нацпроекта «Экология», который направлен на сохранение природы России, а значит, здоровья каждого из нас», – отметил Игорь Комаров.
Также на совещании обсудили вопрос организации мониторинга ситуации на объектах накопленного экологического ущерба в Дзержинске, который будет проводиться после завершения всех работ.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что шламонакопитель «Белое море», свалка химических отходов «Черная дыра» и полигон ТБО Игумново представляют собой три типичных для России объекта накопленного экологического ущерба, и нижегородский опыт по их ликвидации в рамках нацпроекта «Экология» может быть полезен другим регионам. Этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе Госсовета по экологии.
«Сегодня мы с коллегами также обсуждали возможности использования этого оборудования в других регионах. Да, это возможно, но я считаю, что и у нас в Нижегородской области ещё достаточно объектов накопленного экологического вреда на многие годы, чтобы загрузить установку, которая по условиям контракта после завершения работ перейдет в собственность области. Мы будем серьезно над этим работать», – сказал Глеб Никитин, передает пресс-служба ПФО.
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Комментарии
Политика региона
4 апреля 2019 17:57Игорь Комаров в Дзержинске провел совещание по вопросам ликвидации объектов накопленного экологического ущерба
Сейчас работы на полигоне вошли в финальную стадию и должны быть полностью завершены в апреле 2020 года. Политика региона
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