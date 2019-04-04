Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 4 апреля, 19:10
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/04:
USD 65.16
-0.31
EUR 73.17
-0.15
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Игорь Комаров в Дзержинске провел совещание по вопросам ликвидации объектов накопленного экологического ущерба

4 апреля 2019 17:57
92
4 апреля 2019 года в Дзержинске Нижегородской области полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили наиболее крупные объекты накопленного экологического ущерба в регионе и новый межмуниципальный полигон для утилизации ТБО, построенный ООО «МАГ груп», где увидели работу автоматического мусоросортировочного комплекса мощностью 470 тыс. тонн отходов в год.

На объекте накопленного экологического ущерба – полигоне твердых бытовых отходов «Игумново» – Игорю Комарову и Глебу Никитину рассказали, что за период его эксплуатации здесь скопилось более 25 млн тонн твердых бытовых отходов. Сейчас работы на полигоне вошли в финальную стадию и должны быть полностью завершены в апреле 2020 года.

В этот же срок должны быть закончены все мероприятия по ликвидации свалки промышленных отходов «Черная дыра».

Сейчас здесь ведется доводка уникального оборудования для извлечения, подготовки и термолизного обезвреживания отходов. После осмотра территории «Черной дыры» Игорь Комаров и Глеб Никитин посетили полигон для складирования шлама производств бывшего завода «Капролактам» – «Белое море».

Полпреда Президента России и губернатора Нижегородской области познакомили с технологией обезвреживания опасного объекта. Накопленные отходы осушили с помощью системы дренажей и установки очистных сооружений; сейчас здесь заканчиваются работы по укладке специальной геосинтетической мембраны, которая не пропускает атмосферные осадки, чтобы позже покрыть эту территорию грунтом и засеять травой.

После завершения осмотра Игорь Комаров провел совещание, на котором представители регионального правительства и подрядчики, занимающиеся ликвидацией объектов накопленного экологического ущерба, доложили о текущей ситуации.

Полномочный представитель напомнил, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно обращал внимание на необходимость решения экологических проблем Дзержинска.

«Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба – одна из приоритетных задач нацпроекта «Экология», который направлен на сохранение природы России, а значит, здоровья каждого из нас», – отметил Игорь Комаров.

Также на совещании обсудили вопрос организации мониторинга ситуации на объектах накопленного экологического ущерба в Дзержинске, который будет проводиться после завершения всех работ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что шламонакопитель «Белое море», свалка химических отходов «Черная дыра» и полигон ТБО Игумново представляют собой три типичных для России объекта накопленного экологического ущерба, и нижегородский опыт по их ликвидации в рамках нацпроекта «Экология» может быть полезен другим регионам. Этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе Госсовета по экологии.

«Сегодня мы с коллегами также обсуждали возможности использования этого оборудования в других регионах. Да, это возможно, но я считаю, что и у нас в Нижегородской области ещё достаточно объектов накопленного экологического вреда на многие годы, чтобы загрузить установку, которая по условиям контракта после завершения работ перейдет в собственность области. Мы будем серьезно над этим работать», – сказал Глеб Никитин, передает пресс-служба ПФО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
4 апреля 2019  17:57
Игорь Комаров в Дзержинске провел совещание по вопросам ликвидации объектов накопленного экологического ущерба
Сейчас работы на полигоне вошли в финальную стадию и должны быть полностью завершены в апреле 2020 года.   Политика региона
86
4 апреля 2019  14:48
Теперь налогом не будет облагаться транспортное средство, находящееся не только в розыске, но и розыск которого уже прекращен, начиная с месяца начала розыска до месяца его возврата лицу, на которого оно зарегистрировано.
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Теперь налогом не будет облагаться транспортное средство, находящееся не только в розыске, но и розыск которого уже прекращен, начиная с месяца начала розыска до... Политика региона
118
3 апреля 2019  23:35
Также поправки предусматривают бесплатный проезд для школьников на городском транспорте и пригородных автобусах, скидку не менее 30% при оплате коммунальных услуг для многодетных семей.
В Совфеде предложили платить 50 тысяч рублей за рождение "третьего и последующего ребенка"
Также поправки предусматривают бесплатный проезд для школьников на городском транспорте и пригородных автобусах, скидку не менее 30% при оплате коммунальных... Политика региона
269
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1402
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
1022
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
1022
Весь список


Видео
4 апреля 2019  13:22
Художественный проект
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары
Размещена вторая партия картин.
Культура
135
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
310
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
4858
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4795
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
578
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
870
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
419
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1063
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1068
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2050
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2326
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1399
Весь список

Мероприятия
В Самаре прошел памятный вечер в честь легендарного конструктора Дмитрия Козлова
Самарская поликлиника №15 приглашает на бесплатные профилактические осмотры жителей Промышленного района
Елена Лапушкина провела штаб по организации работ в период месячника по благоустройству
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные