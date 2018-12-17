Игорь Комаров провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

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17 декабря 2018 года в Нижнем Новгороде под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФОсостоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.В заседании приняли участие заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев, начальник УФСБ по Нижегородской области Сергей Старицын, начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Кулик, руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по ПФО Виктор Цыганов, начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова, начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Приволжскому федеральному округу Валентин Роговой.Участники обсудили вопросы подготовки правоохранительных, контрольных и надзорных органов округа к четвертому раунду взаимных оценок FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force), который пройдет в 2019 году.Игорь Комаров отметил, что в Приволжском федеральном округе с 2017 года проведен значительный объем работ по повышению эффективности деятельности правоохранительных, надзорных и контрольных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, в результате чего округ по ряду показателей занимает лидирующие места.Полпред акцентировал внимание собравшихся на позиции Президента России по реализации комплексного подхода, включающего прежде всего профилактические мероприятия и меры превентивного характера. Это направление должно стать приоритетным.По словам Игоря Комарова, с учетом выявленных основных угроз правоохранительные и надзорные органы должны особо сосредоточиться на борьбе с легализацией доходов от преступлений в кредитно-финансовой сфере и оборота наркотиков, а также пресекать участие коррумпированных чиновников в отмывании преступных доходов и противодействовать финансированию терроризма.Участники совещания подробно рассмотрели результаты работы каждого из правоохранительных, контрольных и надзорных органов округа по критериям оценки, которые применяются в FATF, а также обсудили меры по повышению эффективности работы в сфере борьбы с отмыванием денег на территории Приволжского федерального округа, передает пресс-служба ПФО.