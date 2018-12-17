Я нашел ошибку
Главные новости: 
В программе открытия презентация авторов и их произведений, что позволит вам познакомиться с талантливыми представителями современной художественной культуры нашего города и региона (Самара, Жигулевск, Тольятти, Ульяновск).
В Поволжском православном институте откроется региональная художественная выставка «Свет Рождества Христова»
Участники обсудили вопросы подготовки правоохранительных, контрольных и надзорных органов округа к четвертому раунду взаимных оценок FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force), который пройдет в 2019
Игорь Комаров провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям
Губернатор отметил, что развитие олимпийского вида спорта имеет особое значение для региона.
Вопросы развития баскетбола обсудили на попечительском совете БК «Самара»
Будет прокат и теплые раздевалки. Также в парке готовят лыжню.
Впервые в парке Металлургов будет каток
На протяжении полутора месяцев самарские полицейские не прекращали поиски злоумышленника и его соучастницы.
Молодой человек, ограбивший пенсионерку в Самаре, задержан в одной из деревень Свердловской области
Лавров предупредил, что в случае, если провокация действительно состоится, она не останется без ответа.
Лавров предупредил о подготовке Порошенко провокации на границе с Крымом
У старшеклассников появилась возможность коммуникации с профессионалами: они получили ценные советы по улучшению проекта, повысили уровень профессиональной грамотности, погрузились в сферу, в которой планируют работать в будущем.
Учителя и школьники из Самарской области приняли участие в форуме «ПроеКТОриЯ»
Кадеты и юнармейцы, ветераны службы, потомки самарских героев, коллекционеры стали первыми посетителями выставки к столетию ФСБ.
"От ВЧК до ФСБ. 100 лет служения Отечеству". Александр Хинштейн открыл уникальную выставку
сегодня  Понедельник, 17 декабря, 20:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/12:
USD 66.43
0.18
EUR 75.39
0
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Игорь Комаров провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

17 декабря 2018 19:52
37
Участники обсудили вопросы подготовки правоохранительных, контрольных и надзорных органов округа к четвертому раунду взаимных оценок FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force), который пройдет в 2019
17 декабря 2018 года в Нижнем Новгороде под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

В заседании приняли участие заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев, начальник УФСБ по Нижегородской области Сергей Старицын, начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Кулик, руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по ПФО Виктор Цыганов, начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова, начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Приволжскому федеральному округу Валентин Роговой.

Участники обсудили вопросы подготовки правоохранительных, контрольных и надзорных органов округа к четвертому раунду взаимных оценок FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force), который пройдет в 2019 году.

Игорь Комаров отметил, что в Приволжском федеральном округе с 2017 года проведен значительный объем работ по повышению эффективности деятельности правоохранительных, надзорных и контрольных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, в результате чего округ по ряду показателей занимает лидирующие места.

Полпред акцентировал внимание собравшихся на позиции Президента России по реализации комплексного подхода, включающего прежде всего профилактические мероприятия и меры превентивного характера. Это направление должно стать приоритетным.

По словам Игоря Комарова, с учетом выявленных основных угроз правоохранительные и надзорные органы должны особо сосредоточиться на борьбе с легализацией доходов от преступлений в кредитно-финансовой сфере и оборота наркотиков, а также пресекать участие коррумпированных чиновников в отмывании преступных доходов и противодействовать финансированию терроризма.

Участники совещания подробно рассмотрели результаты работы каждого из правоохранительных, контрольных и надзорных органов округа по критериям оценки, которые применяются в FATF, а также обсудили меры по повышению эффективности работы в сфере борьбы с отмыванием денег на территории Приволжского федерального округа, передает пресс-служба ПФО.  
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
17 декабря 2018  19:52
Участники обсудили вопросы подготовки правоохранительных, контрольных и надзорных органов округа к четвертому раунду взаимных оценок FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force), который пройдет в 2019
Игорь Комаров провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям
Участники обсудили вопросы подготовки правоохранительных, контрольных и надзорных органов округа к четвертому раунду взаимных оценок FATF (Группа разработки... Политика региона
36
17 декабря 2018  16:40
В понедельник,17 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел ряд рабочих встреч, посвященных кадровым перестановкам в региональном Правительстве.
Кадровые изменения в Правительстве Самарской области
В понедельник,17 декабря губернатор Самарской области  Дмитрий Азаров  провел ряд рабочих встреч, посвященных кадровым перестановкам в региональном... Политика региона
182
17 декабря 2018  16:11
До недавнего времени он работал в должности генерального директора девелоперской компании.
Дмитрий Азаров провел ряд кадровых перестановок в региональном Правительстве: на должность министра строительства региона назначен Евгений Чудаев
До недавнего времени он работал в должности генерального директора девелоперской компании.   Политика региона
201
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
872
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
619
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
598
Весь список


Видео
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1688
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
634
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1009
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
904
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
621
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
605
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1149
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1018
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1394
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1788
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1876
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3097
Весь список

Мероприятия
Учителя и школьники из Самарской области приняли участие в форуме «ПроеКТОриЯ»
"От ВЧК до ФСБ. 100 лет служения Отечеству". Александр Хинштейн открыл уникальную выставку
В губернии пройдет акция «Маршруты здоровья»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные