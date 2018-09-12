Игорь Комаров провел рабочую встречу с главными федеральными инспекторами регионов ПФО

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Игорь Комаров кратко подвел итоги избирательных кампаний в регионах ПФО: избраны губернаторы Нижегородской и Самарской областей, депутаты Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан и Законодательного собрания Ульяновской области, депутаты Государственной Думы по четырем округам. Также избирались 6,5 тыс. депутатов и глав муниципалитетов.Всего 9 сентября 2018 года в округе состоялось более 1 тыс. избирательных кампаний федерального, регионального и муниципального уровней, что составляет 22% от общего количества кампаний, проведенных в России в этот день.Голосование проводилось на 12 тыс. избирательных участков, в выборах приняло участие более 4,9 млн человек, средняя явка по ПФО составила 40,6%.Выборы в целом прошли организованно и без происшествий. Нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на результаты волеизъявления граждан, не отмечено.Отдельное внимание было уделено вопросам реализации в регионах ПФО основных положений Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Напомним, что этим Указом определены 12 ключевых направлений развития страны, которые будут реализовываться в виде национальных проектов (программ).Игорь Комаров подчеркнул, что на региональном уровне для выполнения основных приоритетов развития экономической и социальной сферы страны, обозначенных Президентом РФ в Указе, должна быть проведена серьезная организационная и содержательная работа – формирование всех основных элементов управления проектной деятельностью в регионе и региональных проектов, направленных на достижение целей и показателей, заложенных в национальных программах. «В ходе ближайших рабочих поездок в регионы округа один из важных вопросов, которые планируем обсудить, – это готовность региональных органов государственной власти к реализации положений Указа Президента РФ и обеспечению достижения целевых показателей федеральных национальных проектов», - отметил Игорь Комаров.Особое внимание – приоритетным направлениям, от которых зависит социальное самочувствие граждан, а также экономике региона: здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, строительство и ремонт дорог, развитие экспорта.Отдельно будут рассмотрены вопросы финансового обеспечения реализации Указа Президента РФ.Игорь Комаров заслушал доклады главных федеральных инспекторов и пожелал им успехов в работе.В этот же день Игорь Комаров провел совещание с руководством правоохранительных и контрольно-надзорных органов Приволжского федерального округа, на совещании присутствовал заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.Игорь Комаров отметил, что масштабные мероприятия, проведенные на территории округа в 2018 году (выборы Президента РФ, Чемпионат мира по футболу, региональные выборы), показали способность правоохранительных и контрольно-надзорных органов успешно решать задачи обеспечения безопасности.Также полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе подчеркнул важность сохранения стабильной общественно-политической обстановки в регионах Приволжского федерального округа, необходимость поддержания эффективного взаимодействия всех правоохранительных, контрольно-надзорных органов с органами власти в субъектах Федерации округа для своевременного обмена информацией, предупреждения нарушений законных интересов и прав граждан, общества и государства, передает пресс-служба ПФО.