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Новости /  Политика /  Политика региона  

Игорь Комаров принял участие в 55-м заседании Ассоциации законодателей ПФО

7 ноября 2018 14:53
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Основной темой заседания Ассоциации стало патриотическое воспитание граждан.
7 ноября 2018 года в Самаре состоялось 55 заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа, в котором принял участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В работе Ассоциации участвовали руководители законодательных органов регионов округа — члены Ассоциации законодателей ПФО, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин.

Открывая заседание, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что за многие годы сотрудничества Ассоциации и аппарата полномочного представителя выстроено конструктивное взаимодействие, которое в разные периоды позволило реализовать ряд совместных стратегических задач по формированию единого правового пространства, продвижению окружных законодательных инициатив на федеральном уровне.

Игорь Комаров напомнил, что сегодня и в перспективе ближайших шести лет стратегическая задача всех органов власти - реализация майского Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где обозначены 12 ключевых направлений развития страны.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО особо подчеркнул, что в каждом регионе должны быть разработаны положения об организации проектной деятельности и региональные программы, направленные на реализацию национальных и федеральных проектов. Основная подготовительная работа по этим направлениям должна быть завершена до конца этого года.

«В связи с этим, для формирования соответствующей нормативно- правовой базы требуется ваше оперативное законодательное сопровождение. Президент Российской Федерации поставил масштабные цели и задачи, эффективность исполнения которых прямо влияет на повышение качества жизни людей и требует жёсткого контроля как на федеральном, так и на региональном уровне», — подчеркнул Игорь Комаров.

Основной темой заседания Ассоциации стало патриотическое воспитание граждан. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил необходимость серьезного анализа региональных систем патриотического и нравственного воспитания молодёжи, и оценки их эффективности, в том числе с точки зрения нормативно-правового обеспечения.

На совещание с докладом «Патриотическое воспитание граждан в регионах Приволжского федерального округа» выступил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин, передает пресс-служба ПФО. 
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Комментарии



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