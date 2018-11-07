Игорь Комаров принял участие в 55-м заседании Ассоциации законодателей ПФО

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, в котором принял участие полномочный представитель Президента РФ в ПФОВ работе Ассоциации участвовали руководители законодательных органов регионов округа — члены Ассоциации законодателей ПФО, губернатор Самарской области, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФООткрывая заседание, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что за многие годы сотрудничества Ассоциации и аппарата полномочного представителя выстроено конструктивное взаимодействие, которое в разные периоды позволило реализовать ряд совместных стратегических задач по формированию единого правового пространства, продвижению окружных законодательных инициатив на федеральном уровне.Игорь Комаров напомнил, что сегодня и в перспективе ближайших шести лет стратегическая задача всех органов власти - реализация майского Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где обозначены 12 ключевых направлений развития страны.Полномочный представитель Президента РФ в ПФО особо подчеркнул, что в каждом регионе должны быть разработаны положения об организации проектной деятельности и региональные программы, направленные на реализацию национальных и федеральных проектов. Основная подготовительная работа по этим направлениям должна быть завершена до конца этого года.«В связи с этим, для формирования соответствующей нормативно- правовой базы требуется ваше оперативное законодательное сопровождение. Президент Российской Федерации поставил масштабные цели и задачи, эффективность исполнения которых прямо влияет на повышение качества жизни людей и требует жёсткого контроля как на федеральном, так и на региональном уровне», — подчеркнул Игорь Комаров.Основной темой заседания Ассоциации стало патриотическое воспитание граждан. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил необходимость серьезного анализа региональных систем патриотического и нравственного воспитания молодёжи, и оценки их эффективности, в том числе с точки зрения нормативно-правового обеспечения.На совещание с докладом «Патриотическое воспитание граждан в регионах Приволжского федерального округа» выступил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин, передает пресс-служба ПФО.