Игорь Комаров представил Дениса Паслера – врио губернатора Оренбургской области

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22 марта 2019 года в Оренбурге полномочный представитель Президента РФ в ПФОпредставил депутатам Законодательного собрания региона, членам правительства Оренбургской области, руководителям территориальных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям СМИ, общественных и религиозных организаций временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области21 марта 2019 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Оренбургской области» и назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора региона.Полномочный представитель Президента РФ в ПФО поблагодарилза работу на посту главы Оренбургской области, отметив, что за это время практически вдвое вырос объем внутреннего регионального продукта (с 458 млрд руб. в 2010 г. до 823 млрд руб. в 2017 г.), увеличились инвестиции в основной капитал (со 104 млрд руб. в 2010 г. до 204 млрд руб. в 2018 г.).На протяжении ряда лет Оренбургская область входит в группу регионов-лидеров с высоким качеством управления государственными финансами. В 2018 году бюджет области впервые исполнен с профицитом более 12 млрд руб. На 2019 год регионом сформирован бездефицитный бюджет.Полпред отметил, что в регионе развивается энергетика и строительство, улучшается качество образования и медицинских услуг. «Я благодарю Юрия Александровича за хорошую и честную работу. Результат ее виден, и именно то, что уже заложено, позволит нам двигаться дальше и реализовывать «майский» Указ Президента Владимира Путина. Вы знаете, что Оренбуржье уже начало реализацию национальных проектов. Главная цель всех преобразований – реальное улучшение жизни людей, именно поэтому национальные проекты настолько объемны и охватывают все составляющие жизни современного государства и его граждан», – отметил Игорь Комаров.Он подчеркнул, что у Дениса Паслера есть необходимый административный и хозяйственный опыт для решения этих задач, в том числе в законодательной и исполнительной власти, напомнив, что Паслер четыре года возглавлял правительство Свердловской области, где смог выстроить эффективную работу регионального правительства и обеспечить поступательное развитие области.Кроме того, Денис Паслер обладает опытом работы в бизнесе, в горнодобывающей промышленности и топливно-энергетическом комплексе. В том числе он осуществлял проекты в Оренбургской области: при его участии построены Орская, Сорочинская и Новосергиевская солнечные электростанции. Благодаря этому проекту Оренбургская область стала лидером «зеленой» энергетики России. Игорь Комаров пожелал новому временно исполняющему обязанности губернатора Оренбургской области успехов и отметил, что Денису Паслеру предстоит своими знаниями, опытом и упорной работой в короткий срок завоевать доверие жителей Оренбургской области, чтобы вместе с ними решать задачи по развитию региона, передает пресс-служба ПФО.