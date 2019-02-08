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Игорь Комаров обсудил переход округа на цифровое телевещание с директором Российской телевизионной и вещательной сети

8 февраля 2019 17:50
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Полномочный представитель Президента РФ отметил, что во всех регионах округа будут выполнены целевые показатели федеральной программы по охвату населения цифровым сигналом.
8 февраля 2019 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с генеральным директором ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андреем Романченко, где обсуждался переход округа на цифровое эфирное телевизионное вещание.

Участие в совещании также приняли полномочный представитель генерального директора РТРС в ПФО Вячеслав Старков и директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

В числе первых семи регионов России, где аналоговое вещание будет отключено уже 11 февраля, два региона ПФО: Пензенская и Ульяновская области. Андрей Романченко подчеркнул, что покрытие телесигналом в Пензенской области составляет 100%, в Ульяновской – 95,5% населения региона. Лишь весьма незначительная часть домохозяйств в регионах первой волны отключения все еще принимает федеральные каналы в аналоговом режиме. «Сегодня аналоговое ТВ в Пензенской области смотрят 1,9% населения, в Ульяновской – 2,1%», – уточнил Романченко. Следующими аналоговые передатчики в ПФО выключат Кировская область, Республика Мордовия, Удмуртская и Чувашская Республики. Вторая волна отключения «аналога» пройдет 15 апреля. В остальных восьми регионах ПФО аналоговое вещание прекратится 3 июня. Андрей Романченко подчеркнул, что вещание местных каналов в аналоговом формате продолжится.

Игорь Комаров напомнил слова Президента России Владимира Путина о том, что процесс перехода на цифровое телевидение должен проходить аккуратно и постепенно. Отключение аналогового вещания ни для кого не должно стать неожиданным, для чего в ПФО ведется активная разъяснительная работа.

За оставшееся до отключения аналогового вещания время «эфирным телезрителям» нужно проверить, что они сейчас смотрят — «аналог» или «цифру». Если на телеэкране рядом с логотипами «Первого канала», «России 1», НТВ, ТНТ, «Пятого канала», «Рен ТВ», СТС и «Звезды» есть буква «А», значит, они принимают аналоговое телевидение, и необходимо настроить телевизор на прием «цифры». Современные телевизоры, выпущенные после 2013 года, по умолчанию поддерживают цифровой стандарт DVB-T2. К такому ТВ нужна обычная дециметровая антенна. «К телевизорам предыдущего поколения необходимо дополнительно подключить цифровую приставку с поддержкой DVB-T2», – дал рекомендации телезрителям Андрей Романченко.

В большинстве регионов округа социально незащищенным категориям граждан будет оказываться материальная помощь для приобретения оборудования приема цифрового сигнала. Разобраться в его подключении людям старшего поколения помогают волонтеры - их обучают в десяти регионах ПФО.

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы».

Полномочный представитель Президента РФ отметил, что во всех регионах округа будут выполнены целевые показатели федеральной программы по охвату населения цифровым сигналом. «ПФО готов к переходу в новую эпоху телевидения», – сказал Игорь Комаров, передает пресс-служба ПФО. 
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Комментарии



Политика региона
8 февраля 2019  17:50
Полномочный представитель Президента РФ отметил, что во всех регионах округа будут выполнены целевые показатели федеральной программы по охвату населения цифровым сигналом.
Игорь Комаров обсудил переход округа на цифровое телевещание с директором Российской телевизионной и вещательной сети
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