Игорь Комаров назвал проведенную Губернатором ревизию статистических данных «принципиальным и честным подходом»
6 ноября 2018 20:48
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В ходе совещания был обозначен круг вопросов, на решении которых в ближайшее время предстоит сосредоточиться региональному Правительству. Многие позиции были уточнены по результатам ревизии, которая по поручению главы региона Дмитрия Азарова проводилась в последний год по всем направлениям деятельности.
Так, например, в связи с уточнением статистических данных в этом году в Самарской области зафиксирован рост показателей смертности от болезней системы кровообращения. Новые данные появились и о количестве лечебных учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте.
«Не нужно лакировать действительность. Для принятия управленческих решений мы должны оперировать объективной информацией. Поэтому ревизия была проведена по всем направлениям деятельности», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Полпред подчеркнул важность проведенной руководством области ревизии предоставляемых статистических данных. "Я бы хотел отметить прагматичный и практический подход. Мы приветствуем то, что руководство области принципиально отсматривает предоставляемые данные, проводит их ревизию, несмотря на то, что это приводит к снижению некоторых показателей. Такой принципиальный и честный подход является первым шагом к тому, чтобы ситуацию существенно улучшить. Я думаю, что эту работу увидят и жители Самарской области", передает vkonline.ru.
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