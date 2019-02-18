Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 18 февраля, 20:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/02:
USD 66.7
0.16
EUR 75.25
0.2
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Игорь Комаров и Михаил Шмаков обсудили вопросы обеспечения стабильности в социально-трудовой сфере ПФО

18 февраля 2019 16:38
119
Также поднимался вопрос трудоустройства граждан, высвобождаемых при сокращении рабочих мест и ликвидации предприятий.
Игорь Комаров и Михаил Шмаков обсудили вопросы обеспечения стабильности в социально-трудовой сфере ПФО

18 февраля в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с
председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым и руководителями профсоюзных организаций регионов ПФО.

В начале встречи Игорь Комаров напомнил, что одна из главных задач федеральных и региональных властей – исполнение «майского» Указа
Президента России Владимира Путина №204. И здесь взаимодействие с профсоюзными организациями очень важно.

Полпред отметил, что «основной результат деятельности Федерации независимых профсоюзов России – реальное улучшение жизни людей,
условий их труда и защита прав работающих граждан. Это приоритетная задача, поставленная Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным».

На встрече обсуждалось улучшение условий труда, организация отдыха и оздоровления работников, взаимодействие органов государственной власти и профсоюзов.

Одним из основных стал вопрос занятости и развития рынка труда. В 2018 году уровень безработицы в ПФО снизился до 4,4%. Участники
совещания отметили, что этот показатель меньше общероссийских значений (4,8%).

Игорь Комаров и Михаил Шмаков обсудили проблемы своевременной выплаты зарплат и погашения задолженности по оплате труда на
предприятиях округа. Также поднимался вопрос трудоустройства граждан, высвобождаемых при сокращении рабочих мест и ликвидации предприятий.

Игорь Комаров подчеркнул, что на постоянном контроле находятся вопросы соответствия заработной платы отдельных категорий бюджетников целевым индикаторам, которые предусмотрены в указах Президента РФ. Полпред призвал профсоюзных лидеров более эффективно строить взаимодействие с работниками бюджетных учреждений. По словам полпреда, нужно не только следить за ситуацией в трудовых коллективах, но также принимать непосредственное участие в урегулировании социально-экономических противоречий и конфликтов между работодателями и работниками, разбираться с каждой конкретной проблемой, разговаривать с людьми, вести прямой диалог.

«Для нас развитие экономики является базовым интересом. Это рост зарплат, новые рабочие места, уход от такого негативного явления, как долги по заработной плате. Поэтому все те задачи, о которых говорил Игорь Анатольевич Комаров, для нас являются важнейшими, и на этом пути мы готовы сотрудничать и с Президентом России, и с его полномочными представителями в федеральных округах, и с главами регионов всех субъектов РФ», – отметил Михаил Шмаков.

Игорь Комаров напомнил о позитивном опыте решения сложных задач на крупнейшем в стране предприятии автомобилестроения АвтоВАЗ.
По словам полпреда, с 2009 по 2013 год совместно с профсоюзами удалось решить комплекс вопросов по выводу предприятия из кризиса.
Особого внимания требовали проблемы переобучения и переквалификации тысяч работников автопредприятия.

«Во многом благодаря совместной работе с ФНПР и лично с Михаилом Викторовичем профсоюз работал не только как общественная структура, защищающая права и интересы трудящихся, но и как сила, которая в позитивном ключе консолидировала ресурсы и возможности работодателей, наемных работников, органов власти и гражданских активистов в решении проблем, выходящих далеко за рамки узкоотраслевых или узковедомственных задач. Этот потенциал, который уже тогда показал профсоюз, должен быть использован и сегодня, особенно в свете реализации «майского» Указа Президента России о стратегических задачах развития страны в период до 2024 года», – отметил Игорь Комаров.

По итогам встречи полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков подписали протокольное решение, в котором, в частности, рекомендовали провести в регионах ПФО консультации и переговоры по внесению изменений и дополнений в региональные трехсторонние соглашения по регулированию социально-экономических отношений с учетом приоритетных национальных проектов «майского» Указа Президента, передает пресс-служба ПФО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
18 февраля 2019  18:49
Лысаков отметил, что он за повышение штрафа до 5000 рублей за любые действия с гаджетами. И речь идет не только о телефонах и не только о разговорах по телефону. Любые манипуляции с гаджетами за рулем являются опасными.
В Госдуме поддерживают повышение еще одного штрафа для водителей до 5 тысяч рублей
Лысаков отметил, что он за повышение штрафа до 5000 рублей за любые действия с гаджетами. И речь идет не только о телефонах и не только о разговорах по телефону.... Политика региона
88
18 февраля 2019  16:38
Также поднимался вопрос трудоустройства граждан, высвобождаемых при сокращении рабочих мест и ликвидации предприятий.
Игорь Комаров и Михаил Шмаков обсудили вопросы обеспечения стабильности в социально-трудовой сфере ПФО
Также поднимался вопрос трудоустройства граждан, высвобождаемых при сокращении рабочих мест и ликвидации предприятий.  Политика региона
118
17 февраля 2019  16:10
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что если он сам не будет уверен в достижении поставленных целей, то пессимистические настроения будут и у всего его окружения.
Медведев рассказал о своем оптимизме, заверив, что через 6 лет благодаря нацпроектам в РФ "жить станет гораздо лучше"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что если он сам не будет уверен в достижении поставленных целей, то пессимистические настроения будут и у всего его... Политика региона
318
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1201
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
881
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
878
Весь список


Видео
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
819
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
617
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
561
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
686
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
929
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
1149
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2333
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2047
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2330
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2717
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2898
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
4201
Весь список

Мероприятия
Самарский политех провел сессию областной программы «Взлет»
В СО стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ЭкоЛидер»
На "Самара Арене" прошел турнир по FIFA-2019
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные