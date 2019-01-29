Игорь Комаров и Глеб Никитин открыли новый производственный комплекс по выпуску спецтранспорта для скорой помощи, МВД и МЧС

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29 января в Балахне Нижегородской области полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор регионаГлеб Никитин приняли участие в торжественном открытии нового производственного корпуса ПКФ «Луидор». Это крупнейшее в Россиипредприятие, специализирующееся на доработке пассажирских и грузопассажирских автобусов малого класса, а также спецавтомобилейразличного назначения на базе коммерческих транспортных средств ведущих мировых производителей.Предприятие входит в группу компаний «Луидор». Ее генеральный директор Сергей Корнилов показал Игорю Комарову и Глебу Никитину цеха, рассказал о возможностях новой производственной площадки и ее перспективах. Сегодня мощности фирмы в Нижнем Новгороде и Балахне позволяют выпускать свыше 1000 автомобилей в месяц.Игорь Комаров обратил особое внимание на то, что на предприятии не только собирают автомобили, но и на базе собственного конструкторского подразделения самостоятельно разрабатывают специальное оборудование и автокомпоненты. Здесь же его производят и устанавливают на кареты скорой помощи, автомобили для маломобильных групп населения, МВД и МЧС России и другие виды спецтранспорта. Говоря о деятельности группы компаний «Луидор», полномочный представитель подчеркнул ее социальный аспект, поблагодарив руководство и коллектив за поддержку спортивных команд, реабилитационных центров и детских домов.«Особо отмечу, что этот новый корпус открывается не в столице региона, а в районном центре – в Балахне. Новые технологичные рабочиеместа и увеличение налоговых поступлений – это основа будущего нашей экономики. Важно, что здесь не только будут выпускаться новые модели и увеличиваться объемы производства, но и улучшаться условия жизни в конкретном регионе – это именно та задача, которую перед нами ставит Президент России Владимир Владимирович Путин в своем «майском» Указе, передает пресс-служба ПФО.